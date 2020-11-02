Tesettür Giyimde Bu Yılın Modası Nedir?

Tesettür giyim kendi içinde oldukça değişkenlik gösteren bir alan. Aynı şekilde modanın kendisi de öyle. Bir kez trend olan bazen uzun yıllar trend olmayabiliyor. Ya da tam tersi.

Tesettür giyimin çizgi ve sınırlarını bilmek hem bu alanda üretim yapanlar için hem de sadece tüketim bölümünde bulunan muhafazakar giyimli hanımlar için oldukça önemli. Bu yıldan yıla değişen moda anlayışı oldukça değişken

BU YIL PANÇOLARI ÇOK SIK GÖRECEĞİZ

Panço tesettür giyim adına çok önemli bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Pançolar aslında uzun yıllardır hayatımızda ve dolaplarınızda var. Ancak bu yıl vitrinlere de göz kırpıyorlar. Özellikle tesettür modasına yön veren küçük butikler bu yıl sıklıkla pançolara yer veriyor. Siz de bir koyu renk bir de açık renk panço ile tüm kışı geçirebilir oldukça da şık olabilirsiniz.

UZUN TEK RENK ELBİSELER YİNE MODA

Uzun elbiseler zaten tesettür giyim için oldukça önemli. Bu sene ise triko ve tek renk olan elbiseler oldukça moda. Bu sebeple birkaç ten krem ya da koyu renklerde triko uzun elbise edinmek oldukça faydalı olacaktır.

FERACE HER SENE MODA

Feraceler artık eskisi gibi sıkıcı ve tek renk üretilmiyor. Pek tabii amacında sapmadan ve aşırı renkli feraceler değil bunlar ancak yine de kumaşı ve farklı detayları ile sizi sihirli bir değnek gibi oldukça şık gösterecek bu parçalar da bu yılın en favori ürünlerinden.