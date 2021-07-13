BALIKESİR - Tescilli tost ve ayranıyla ünlü Susurluk, kamp ve karavan turizminin yeni adresi olma yolunda
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BALIKESİR - Tescilli tost ve ayranıyla ünlü Susurluk, kamp ve karavan turizminin yeni adresi olma yolunda

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul-İzmir kara yolundan geçenlere, coğrafi işaretli tost ve ayranıyla mola verdiren Balıkesir'in Susurluk ilçesi, doğal güzellikleriyle kamp ve karavancılardan da ilgi görüyor.

İstanbul-İzmir kara yolundan geçenlere, coğrafi işaretli tost ve ayranıyla mola verdiren Balıkesir'in Susurluk ilçesi, doğal güzellikleriyle kamp ve karavancılardan da ilgi görüyor.

Eti, sütü, kokoreçi, tostu ve ayranıyla ünlü ilçenin Çaylak Mesire Alanı ve Şelalesi, Çobandede Seyir Terası, Çataldağı ve kaplıcaları doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Üye sayısı 65 bine ulaşan Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneğinin bazı üyeleri, yaklaşık 100 karavanla Çaylak Mesire Alanı'nda kamp yaptı.

Bölgede doğa yürüyüşüne de çıkan dernek üyeleri, mesire alanından geçen derede yüzdü. Müzikle eğlenen katılımcılar, kampın keyfini çıkardı.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, AA muhabirine, ilçenin, misafirlerine pek çok alanda imkan sunduğunu ve beğenildiğini söyledi.

Bu ilginin Susurluk'a dinamizm katacağını dile getiren Güney, şöyle konuştu:

"Misafirlerimizle tanıştık, çevreci, anlayışlı, katkı sağlamanın ne anlama geldiğini biliyorlar. Biz onların gelmesinden dolayı çok memnun olduk. Böyle bir ekibin Susurluk'u tercih etmesi son derece önemlidir. Susurluk, tabiatıyla son derece mükemmel bir yerdir. İstanbul-İzmir kara yolunu kullananlar, Susurluk'u mola yeri ve lezzet durağı olarak görür. Eti, sütü, hayvansal üretimi, meyve ve sebze üretimiyle Susurluk, son derece önemli bir merkezdir. Susurluk'un bu güzel tabiatıyla inşallah turizm faaliyetlerine de ev sahipliği yapacağız."

"Her zaman gelmeyi düşünüyoruz"

Dernek Başkanı Hayriye Yıldız da turizme ve tanıtıma yönelik faaliyetlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Bölgede 4 gün kalacaklarını aktaran Yıldız, "Susurluk'u tanıtmak için geldik. Sosyal medyada 1 milyon kişiye ulaşıyoruz. Susurluk'a gelip geçerken her zaman geliyorduk ama burayı bilmiyorduk, davet edildik, öğrendik. Bölgenin doğası, havası ve ağaçları çok güzel. Esnafı da çok misafirperver, her zaman gelmeyi düşünüyoruz. Kampçılar, çadırcılar, karavancılar, herkes Susurluk'a gelmeli." dedi.

BALIKESİR - Tescilli tost ve ayranıyla ünlü Susurluk, kamp ve karavan turizminin yeni adresi olma yolunda
BALIKESİR - Tescilli tost ve ayranıyla ünlü Susurluk, kamp ve karavan turizminin yeni adresi olma yolunda
BALIKESİR - Tescilli tost ve ayranıyla ünlü Susurluk, kamp ve karavan turizminin yeni adresi olma yolunda
BALIKESİR - Tescilli tost ve ayranıyla ünlü Susurluk, kamp ve karavan turizminin yeni adresi olma yolunda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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