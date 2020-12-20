İncir ihracatı yapacağını söyleyen terzi 100 kişiden 20 milyon lira toplayarak ortadan kayboldu

İzmir'de terzilik yapan 48 yaşındaki bir kişi aralarında iş insanları da bulunan 100 kişiyi incir ihracatı yapacağını söyleyerek kandırdı. Terzinin ilk olarak bu kişilerin güvenini kazandığı belirtilirken, daha sonra topladığı 20 milyon lirayla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Öte yandan bu durum 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığını akıllara getirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan M.B., çevresindeki iş insanlarından para alarak incir ihracatı işinde kullanacağını söyledi. M.B., para verenlere, kısa sürede yüksek gelir sözü verdi. Önce bu yöntemle para verenlere kazanç dağıtarak güven kazanan M.B., tekrar para istediğinde vatandaşların kazanç beklentisi daha da yükseldi.

TERZİYE ULAŞAMADILAR, OLAY ORTAYA ÇIKTI

M.B., bu sefer de vatandaşlardan daha yüksek miktarda paralar toplamaya başladı. Yüksek gelir beklentisinde olan ve yüksek miktarlarda para veren aralarında Tireli iş adamlarının da bulunduğu bazı kişiler, son birkaç gündür M.B.'ye ulaşamayınca olay ortaya çıktı.

100 KİŞİDEN 20 MİLYON LİRA TOPLADI

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir grup mağdur, kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle M.B.'den şikayetçi oldu. M.B.'nin ise topladığı paralarla birlikte ailesini de alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. M.B.'nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lirayı bulan miktarda para topladığı ileri sürüldü. Polis, M.B.'nin yerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

MUHTAR ADAYI OLMUŞTU

Bu arada milyonlarca lirayla ortadan kaybolan terzi M.B.'nin, önceki dönemlerde ikamet ettiği İpekçiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu fakat seçimi kazanamadığı belirtildi. Öte yandan Tire'de yaşanan bu olay 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığını akıllara getirdi.

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın hakkında birçok detay merak ediliyor. Birçok kez saadet zinciri iddialarıyla gündeme gelen Çiftlik Bank'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Çiftlik Bank'ın merkezinin boşaltılmasının ardından Çiftlik Bank tesisleri mağdurlar tarafından basıldı. Habertürk Gazetesi yazarı Gökhan Şen geçtiğimiz günlerde yazısında Çiftlik Bank'ı şu şekilde anlattı; Firmanın 1 yılda yapılan yatırımın 2.2 katının geri alındığının şirket tarafından söylendiğini belirterek, şirketin 'saadet zinciri' benzeri bir yapıya bürünebileceğine dikkat çekti. Çiftlik Bank bir uygulama. Sitesindeki bilgilere göre siz bu oyundan inek, keçi, tavuk alıyor ve bunları beslemek için yem elde edip o yemleri deponuzda saklıyorsunuz. Sonra yatırdığınızın en az 2.2 katını 1 yılda kazanıyorsunuz. Bu sırada da sizden gelen paralar ile bu şirket gerçek yatırım yapıyor. Çiftlik, tesis, büyük baş hayvan. Üstelik biriken paralarınız ile bu firmanın çeşitli bayilerinden, yine kendi çiftliklerinden gelen peynir, sucuk gibi ürünleri satın alabiliyorsunuz. Bununla da bitmiyor, başlarda uygulanan ancak sonradan ara verilen sisteme göre arkadaşlarınızı getirdikçe fazladan para da kazanıyorsunuz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğit SOYLU