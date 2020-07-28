Terviye günü nedir, ne anlama gelir? Terviye günü ve gecesi ne zaman? Zilhicce'nin kaçıncı günü
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Terviye günü nedir, ne anlama gelir? Terviye günü ve gecesi ne zaman? Zilhicce'nin kaçıncı günü

Zilhicce ayının içerisinde bulunan Terviye gününün ne zaman, hangi güne denk geldiği çok merak ediliyor. Arefe gününden bir gün önce olan Terviye günü tatil olacak mı, hangi gündür detaylar haberimizde.

Terviye günü nedir, ne anlama gelir? Terviye günü ve gecesi ne zaman? Zilhicce'nin kaçıncı günü
28.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:18

Terviye günü Zilhicce'nin 8. günüdür. Yani Kurban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılır. Peki Terviye günü nedir, hangi güne denk geliyor?

TERVİYE NEDİR?

Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır. Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre Terviye günü oruç tutanın 1 yıllık geçmşi günahı silinir.

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMANDIR?

Bu sene Terviye günü 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Zilhicce ayının 8. günü olan Terviye bu sene 29 Temmuz Çarşamba günü yani yarındır.

Terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) : 29 Temmuz 2020 Çarşamba

Arefe günü (Zilhicce'nin 9. günü) : 30 Temmuz 2020 Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü (Zilhicce'nin 10. günü) : 31 Temmuz 2020 Cuma

TERVİYE GECESİ NE ZAMANDIR?

Dinimizde geceler daha önce geldiği için 2020 yılındaki Terviye gecesi 28 Temmuz Salı'yı 29 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gecedir. Yani bugün akşam ezanı okunduktan sonra Terviye gecesine girmiş olacağız. Önümüzdeki sabah namazı ile de Terviye gecesi bitecek, Terviye gününe girmiş olacağız inşallah.

TERVİYE İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

Terviye gününün adlandırılmasıyla ilgili üç görüş kaydedilir. Bunlar şu şekildedir:

Birincisi bunu, Hz. Âdem'in Kâbe'yi inşa ettikten sonra tefekkürde bulunup Rabbine yönelerek bu ameli karşılığında nasıl bir mükâfatı hak ettiğini sorması, Cenâb-ı Hakk'ın tavafın ilk şavtından itibaren günahlarının bağışlanacağını bildirmesi, Hz. Âdem'in mükâfatın arttırılmasını talep etmesi üzerine Kâbe'yi tavaf eden evlatlarının da bağışlanacağı müjdesini alması, tekrar ısrar edince tavaf yapanların bağışlanmalarını diledikleri bütün mümin evlâtlarının günahlarının bağışlanacağını öğrenmesiyle; ikincisi, Hz. İbrâhim'in terviye gecesi rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce rüyanın rahmandan mı şeytandan mı olduğunu düşünmesi, arefe gecesi de aynı rüyayı görünce rahmandan olduğunu anlamasıyla; üçüncüsü Mekke halkının terviye günü Mina'ya çıkıp orada ertesi gün Arafat'ta okuyacakları duaları düşünmeleriyle ilişkilendirmiştir.

Terviyenin ikinci anlamından hareketle de üç görüş ileri sürülmüştür. Bunlara göre Mekkeliler'in hacılar için su depo ettikleri ve arefeden bir gün önce hem hacılara hem hayvanlarına su vererek onları suya kandırdıkları, arefe gününe hazırlık olmak üzere Arafat'a su götürdükleri yahut günahkâr insanların susuz kimseler gibi Allah'ın rahmet deryasından kana kana içmeleri sebebiyle bu güne terviye adı verilmiştir. (Râzî, V, 173)

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