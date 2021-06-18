Tertipler yıllar sonra Posof'ta buluştu

Ardahan'ın Posof ilçesinde 1996 yılında askerlik vazifesini yapan tertipler, yıllar sonra yeniden Posof'ta buluştu.

Ardahan'ın Posof ilçesinde 1996 yılında askerlik vazifesini yapan tertipler, yıllar sonra yeniden Posof'ta buluştu.

1996-97 yıllarında saklı cennet serhat Posof'ta askerlik yapanlardan 13 kişi aldıkları kararla yıllar sonra da olsa hasret gidermek için Mersin'de görevli imamlık yapan ve asker arkadaşları Hıdır Durmuş'un organizesiyle ekip halinde Posof'a geldiler.

Eski tertipler ilk ziyaretleri Posof ilçe merkezdeki askeri birliği ziyaret ederek hasret giderdi, eski günleri hatırladı.

Posof Belediyesini, Posof Müftülüğünü, Yeniköy, Yurtbekler ve Türkgözü askeri birliklerini ziyaret eden Almanya, Bursa, Denizli, Manisa, Mersin, İstanbul, Van, İzmir, Nevşehir ve Kahramanmaraş'tan gelen Posof sevdalıları hasret gidermek için çarşı esnafını da ziyaret ettiler.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ı ziyaretlerinde Başkanlık makamında adeta sohbet meclisi oluşturarak yaşadıkları hatıralarını anlattılar ve Posof'un 1996-97 yıllarına hiç benzemediğini ve daha çekici olduğunu söylediler. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı