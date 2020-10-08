Terter Rayonu nerede? Terter ne demek? Terter neresi?
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Terter Rayonu nerede? Terter ne demek? Terter neresi?

08.10.2020 10:52 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:56
Terter Rayonu nerede? Terter ne demek? Terter neresi?

Azerbaycan'da bir şehir olan Terter'in kelime anlamı ve nerede olduğu merak edildi. Terter Rayonu nerede? Terter ne demek? Terter neresi?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan yerleşim yerlerini hedef aldığını ifade etmesinden sonra, Terter'in nerede olduğu merak edildi. Terter Rayonu nerede? Terter ne demek? Terter neresi?

TERTER NERESİ?

Terter, Azerbaycan'da bulunan ve 2008 yılında yapılan sayıma göre nüfusu 18.200 kişilik nüfusa sahip olan bir şehirdir. Terter Rayonunun idarî merkezidir.

1991'de Mir Beşir adı ile adlandırılmıştır.

Terter Rayonu nerede? Terter ne demek? Terter neresi?

TERTER RAYONU NEREDE?

Terter, Azerice'de "T?rt?r" olarak geçmektedir. Azerbaycan'da bir şehir olan Terter Rayonu'nun idarî merkezidir. Azerbaycan'da bir rayon olan Terter Rayonu'nun merkezi Terter şehridir.

Rayonun arazisi Karabağ Savaşı sonucunda kısmen Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin işgali altındadır ve Terter Rayonu'nun batı kesimi de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyetinin Mardakert İlinin bir parçası olarak yönetilmektedir.

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