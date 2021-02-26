Ters yüzen yunusu görüntüleyen zıpkıncı sosyal medyada ilgi odağı oldu
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Ters yüzen yunusu görüntüleyen zıpkıncı sosyal medyada ilgi odağı oldu

26.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:14
Ters yüzen yunusu görüntüleyen zıpkıncı sosyal medyada ilgi odağı oldu

Çanakkale'de zıpkınla balık avı yaptığı sırada su altı kamerasına ters yüzen yunus görüntüleri yansıyan sporcu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çanakkale'de zıpkınla balık avı yaptığı sırada su altı kamerasına ters yüzen yunus görüntüleri yansıyan sporcu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Eceabat ilçesi açıklarında 15 metre derinlikte levrek avı için suya giren Kerem Atasev, bu sırada beklemediği bir görüntüyle karşılaştı.

Denizdeki hareketli görüntüleriyle bilinen yunusu ters yüzerken görüntüleyen Atasev, bunu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler ilgi odağı oldu.

Kerem Atasev, AA muhabirine, 25 yıldır zıpkınla balık avı yapmak için daldığını anlatarak, şöyle dedi:

"Suyun içinde çok farklı görüntüyle karşılaştım. Ama böyle bir olayı ilk kez yaşadım. Dalışın sanırım ortalarındaydım. Boş bir gündü. Güzel bir balık avlayabildiğimiz bir gün değildi. Ortalama 15 metre civarında bir taşın kenarında yatıp balık beklerken sağ tarafımda uzaktan beyaz bir parıldama gördüm. İşin doğrusu pek fazla korkmuşluğum yok ama tabii beyaz bir şey size doğru yüzüyor, bir garipseniyor. İnsanda bir tedirginlik oluyor. Sonra yanaştı. Bunun ters yüzen bir yunus olduğunu fark ettim. Oldukça büyük bir hayvandı. Kocaman bir yunustu. Geldi bana kendini gösterdi. Bana baktı, döndü gitti. Bir zararı yok tabii ki." dedi.

Televizyonda izlediği yunusların ters yüzmediğini belirten Atasev, "Yunus hareketli bir canlı, öyle ters gelip de bir şeyler yapmışlığını görmüşlüğümüz yok. Ama bu beyaz karnını göstere göstere ters bir şekilde yüzerek geldi. Bu durum karşısında çok şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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