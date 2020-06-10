Terörün yakıp yıktığı tarihi yapılar onarılıyor
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Terörün yakıp yıktığı tarihi yapılar onarılıyor

Terörün yakıp yıktığı tarihi yapılar onarılıyor Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından yakılıp yıkılarak tahrip edilen tarihi yapılar, Şırnak Üniversitesinin projeleri ile yeniden inşa ediliyor.

10.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:40

Terörün yakıp yıktığı tarihi yapılar onarılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından yakılıp yıkılarak tahrip edilen tarihi yapılar, Şırnak Üniversitesinin projeleri ile yeniden inşa ediliyor.

Şırnak kent merkezinde, 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yaşanan çatışmalar nedeniyle Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler mahallelerinde yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından 10 bin 731 konut inşa edildi. Yıkılan tarihi yapılar ise Şırnak Üniversitesi tarafından hazırlanan proje ile 100 odalı tarihi Kasır yapımına başlandı. Şırnak'ta 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarının çukur kazması, barikat kurması, cadde ve sokaklara el yapımı patlayıcılar döşemesi sonucu, kentte zarar gören tarihi kasırlar Şırnak Üniversitesi kampüsünde bin 200 metrekare üzerinde inşa ediliyor.

"Şırnak Üniversitesi, kentin tarihi yapısına sahip çıkıyor"

Yeni yapılan kasır ile ilgili bir açıklamada bulunan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Emin Erkan, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetleri dışında çok önemli faaliyetlerinin olduğunu söyledi. Rektör Erkan, "Bunlardan bir tanesi de işte kültüre ve tarihe sahip çıkmasıdır. Şırnak üniversitesi de bu bağlamda Şırnak'ın tarihi yapısına sahip çıkıyor ve maalesef çukur-barikat olayları sırasında bütün tarihi eserlerimiz 300-400 yıllık kasırlar, hepsi yıkıldı. Biz orijinal taşlarından tekrar bir tarihi eser olan kasrı yapıyoruz. DİKA, Şırnak Valiliği, belediye ve üniversite işbirliği ile yapıyoruz. 100 yıl sonra kıymeti anlaşılacak bir projedir. Yani Şırnak'ın tarihi eserleri korunmuş oluyor. Bir kasrı tekrar inşa ediyoruz. Taşların milattan önce kaldığı ve kasır inşa edilirken 1500-1600 yıllarda kasırların inşa edildiği ve bunların ve işte 3 yıl önceki maalesef yaşadığımız bu olumsuz olaylardan dolayı yıkıldığı ve Şırnak Üniversitesi olarak tekrar inşasında üzerimize düşen görevi biz yaptık. Kasrımızı tekrar inşa ediyoruz. Orijinaline bire bir uyumlu olarak ve orijinal taşlarından kasrı tekrar inşa ediyoruz. Gençlik merkezi olarak, üniversite öğrencilerinin bütün aktivitelerini burada resim, seramik eğitimlerinden tutun kadar güzel sanat hocalarının desteği ile ve işte bizim müzik ve resim hocalarını da getirdik" dedi.

"Tarihi olmayanını geleceği olmaz"

Tarihi olmayanın geleceğinin de olmayacağını vurgulayan Rektör Erkan, "O yüzden tarihimize sahip çıkmamız lazım. Bina deyip geçmemek lazım. Her şehrin bir ruhu vardır. Binalarında ruhu vardır. Bu şehrin ruhunu veren o binalardır. Topkapı sarayı nasıl İstanbul'a bir ruh katıyorsa, Şırnak'taki de bu kasırlardı. Bunlar hepsi yıkıldı. Bu kasırlar o zamanın ileri gelenlerin oturduğu yerlerdir. Kışın sıcak ve yazında serin tutan yerlerdir. Bizim kasırlar eski şatolara örnektir. Bu proje ile en azından Şırnak'ın mimarisi, kültürü dikkate alındı" diye konuştu.

"Bu restorasyon değil, yeniden yapım projesidir"

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü öğretim üyesi Dr. Betül Neval Bingöl ise Dicle Kalkınma ajansı tarafından projelerinin desteklendiğini söyledi. Dr. Bingöl, "Projemizin maliyetinin 1 milyon 669 bin liradır. Projemizin yüzde 70'ini Dicle Kalkına Ajansından alıyoruz. Geri kalan yüzde 30'u ise üniversitemiz tarafından desteklenmektedir. Bu ponjenin önemli özelliklerinden bir tanesi bu bir restorasyon projesi değil, bu bir yeniden yapım projesi bu açıdan önemlidir. Özellikle biliyorsunuz Şırnak'ta hiçbir tarihi yapı yok. Yanı başında diğer ilçelerde tarihi yapılar oldukça fazladır. Bu projeyi özel kılan da o tarihi yapılarda yıkılmış olan kasrın taşlarının büyük miktarda o taşları kullanıyor olmamız. Toplam bin 200 metrekare alan olacak. Bu ortadaki avlu yaklaşık 200 metrekare civarında olacak. Kapalı alan ise 910 metrekare olacak. Projemizde korona virüs salgını nedeniyle aksamalar oldu. Eylül ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Biz burayı öğrenci evi olarak tasarladık. Yani öğrenci evi derken, işte öğrenci kulüplerinin kullanılması aynı zamanda da bu öğrenci kulüpleri ile birlikte sanatsal bir takım aktivitelerin yapılabilmesi için özellikle işte drama atölyelerinden tutun seramik olsun, resim olsun işte bunun gibi diğer sanatsal faaliyetlerinin düzenlenebileceği yöresel en azından bir takım sanatsal faaliyetlere destek verebilecek. Bu proje ile Şırnak'taki eski hayatı göstermeye çalışacağız. Bu projenin temel amacı sanatsal ve kültürel aktivitelerin düzenlenebileceği bir ortak bir mekan oluşturmak" şeklinde konuştu.

Terörün yakıp yıktığı tarihi yapılar onarılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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