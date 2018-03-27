Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Terörle mücadele sadece bizim güvenik güçlerinin tek başına vereceği bir mücadele değil. Esas terörle mücadele vatandaşımızla topyekün vereceğimiz mücadeledir. Vatandaşımız devletin yanında olduğu sürece o zaman terörle mücadelede en fazla sonuç elde edebiliriz." dedi.

Ustaoğlu, Hizan ilçesi programı kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'nu ziyaret etti, Hükümet Konağı'nda düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Daha sonra Hizan Devlet Hastanesine giden Ustaoğlu, burada hastaları ziyaret etti.

İlçede yapımı süren karakolda incelemelerde bulunan Ustaoğlu, esnafla sohbet etti ve Hizan Merkez Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hizan'da huzur ve güvenin üst seviyede olduğunu söyledi.

"Yıllardır bu coğrafyada hain terör örgütünden en büyük sıkıntıyı sizler çektiniz." diyen Ustoğlu, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele sadece bizim güvenik güçlerinin tek başına vereceği bir mücadele değil. Esas terörle mücadele, vatandaşımızla topyekün vereceğimiz mücadeledir. Vatandaşımız devletin yanında olduğu sürece o zaman terörle mücadelede en fazla sonuç elde edebiliriz. İnşallah gelinen noktada vatandaşımız ile şuan kucaklaşan, her yeri her şeyi ile etle kemik gibi olan, devlet ve milleti iç içe olan, güzel günlerin huzurunu güvenini en güzel şekilde yaşıyoruz. Daha iyi ve güzel günlerin olacağına inanıyorum."

Ustaoğlu, hain terör örgütünün gerçek yüzüne hep birlikte şahit olduklarını, örgütün çoluk çocuğun rızkı ve evin ihtiyacı için arazide odun toplayan sivillere saldırdığını anımsatarak, "Arazide odun toplarken savunmasız ve silahı olmayan vatandaşımızı nasıl şehit ettiklerini gördük. Bunları burada sevindirmememiz lazım. Bu örgüte yaşama hakkı vermememiz lazım." dedi.

Vali Ustaoğlu'nun Hizan programına kaymakamlar, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı.