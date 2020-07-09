Teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi Mardin'in Savur ilçesinde yol kenarına tuzaklanan 20 kilogram el yapımı patlayıcı jandarma ekipleri tarafından tespit edilmesinin ardından imha edildi.

Mardin'in Savur ilçesinde yol kenarına tuzaklanan 20 kilogram el yapımı patlayıcı jandarma ekipleri tarafından tespit edilmesinin ardından imha edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Stawre kırsalı Mardin-Savur arasındaki asfalt yol kenarına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan 20 kilogram el yapımı patlayıcı tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye PAMİT ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede 2 adet 10 kilogramlık piknik tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 adet teneke içerisine tuzaklanmış 10 kilogram ANFO, 2 adet 12 volt akü, 2 kilogram çivi, 4 adet pil düzeneği ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA