"Teröristler son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi"
MSB: "TSK tarafından güvenli bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.
06.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:45
MSB: "TSK tarafından güvenli bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi."
(İHA)
Kaynak: İHA