Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist, yakalanmasaydı bombaları İstanbul'a götürecekti

Mardin'de terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında yakalanan bir terörist tutuklandı. Terörist ifadesinde, "Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum" dedi. Öte yandan ekipler kolu alçılı olan teröristin alçısında bile paylayıcı madde buldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışma sonucu teröristlerin kanlı hain planını önledi. Ekipler PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

ALÇININ İÇİNDE PATLAYICI MADDE BULUNDU

Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken, mülteci aileler arasına sızmış, Suriyeli bir kişiden şüphelendi. Yakalanan bu kişinin üzerinde yapılan aramada koluna sarılı alçının içerisinde patlayıcı madde ve sırt çantasında şampuan kutusu içerisine gizlenmiş patlayıcı madde ve gizli bölmelerde eylem yapmaya hazır olarak dizayn edilmiş zaman ayarlı ateşleme fünyesi tespit edildi. Toplam 1 kilo 970 gram ağırlığındaki patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği muhafaza altına alınırken, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SIRT ÇANTASI ÖZEL YAPIM

Teröristin yanında bulunan sırt çantasının ise özel yapım olduğu ortaya çıktı. Terör polisini bile şaşırtan sırt çantasının gizli ve özel bölmelere ayrılmış olduğu, her bölmeye patlayıcı yerleştirildiği ayrıca zaman ayarlı bomba düzeneğinin de bu çantanın özel bölmesinde bulunduğu öğrenildi.

"YAKALANMASAYDIM BOMBALARI İSTANBUL'A GÖTÜRÜYORDUM"

Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Suriyeli teröristin hedefinde ise İstanbul olduğu, ifadesinde de "Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR