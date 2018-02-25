Salih Müslim Çekya'ya Yakalandı! Türkiye İadesini İsteyecek

Terör örgütü PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

ÇEKYA KARAR VERECEK

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ

Prag'da olduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye, Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulunmuştu. Salih Müslim'in iadesi için de Dışişleri Bakanlığı işlemleri başlattı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.