Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyor - Haberler
Uludere, Huzur, Güncel, Haber

Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyor

Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyorŞIRNAK'ın yıllarca terörle anılan Uludere ilçesinin çehresi, sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte değişti.

25.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:50
Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyor

Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyor

ŞIRNAK'ın yıllarca terörle anılan Uludere ilçesinin çehresi, sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte değişti.

Terör örgütü PKK'nın uzun yıllar kanlı eylemler düzenlediği Uludere ilçesi, son yıllarda güvenlik güçlerinin kapsamlı operasyonlarla teröristlerden temizlendi. Sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte, yıllardır terör olayları nedeniyle memleketlerine yatırım yapamayan iş insanlarının gelişini sağladı. Kerpiç evlerin yoğun olduğu ilçede, iş insanlarının gelmesiyle yüksek katlı binaların inşasına başlanıldı.

'TERÖRÜN BİTMESİYLE TOPRAKLARINA DÖNDÜLER'

İlçenin teröristlerden temizlenmesiyle yatırım ve hizmet alanında hareketlilik yaşandığını anlatan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, batı illerinde yaşayan iş insanları huzur ve güven ortamının ardından memleketine döndüklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Yaklaşık bir yıldır ilçemizde görev yapmaktayım. Son dönemlerimizde ilçemizdeki güzelliklerini paylaşmak istiyoruz. Malumunuz terörün son yıllarda bitmesiyle birlikte ilçemizde güzel ekonomik hareketlilikler başladı. Hem nüfus yoğunluğunun geri gelmesiyle, hem ekonomik anlamda, hem de insani anlamda, sosyal anlamda gelişmeye başladı. Bunların en güzel örneklerinden birisi de çevremizde binalardan görebilmek mümkün. Devlet yatırımları, önceki dönem belediyeye yapılan görevlendirmelerle ilçemize hakikatten en verimli hizmetler yapıldı. Son iki yılda yollarımızın gelişmiş olması, imar planımızın çıkarılması, özellikle de İstanbul, Mersin gibi diğer büyük şehirlerimizde yaşayan hemşehrilerimizin teröründe bitmesiyle birlikte yeniden topraklarına dönerek, yatırımlarını bölgesine yapmaya başladılar. Devlet yatırımlarımızı söylemek gerekirse bakanlığımızın ve valiliğimizin destekleriyle birçok projemiz hayata geçti, geçilmeye devam ediyor" dedi. Uludere Belediye Başkanı Ak Parti'li Sait Ürek, ilçenin çehresini değiştirmeye yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bize oy veren, vermeyen tüm Uludereli hemşerimiz kazandı" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ TERÖRDEN DOLAYI YATIRIM YAPAMIYORDU'

Başkan Ürek, terör olaylarından dolayı kimsenin Uludere'ye yatırım yapmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Batı illerinde kalan vatandaşlarımız terörün bitmesiyle ve yapılan güzel hizmetler sayesinde çevresi değişen memleketlerine gelip yatırım yapıyorlar. İş insanları burada dev binalar yapıyor. Projesi devam eden çalışmalarımız. 40 yataklı devlet hastanesi, kaymakamlık binası, belediye binası, gençlik hizmetleri binası, yarı olimpik havuzu, adliye binası 8 kilometre sıcak asfalt çalışmalarımız olacaktır. AK Parti'nin kazanmasıyla ilçeye huzur geldi. Eskiden vatandaşlarımız terörden dolayı yatırım yapamıyordu şimdi çok güzel hizmetler geliyor."

Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyor

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haberler
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
'Kuzey Kore lideri Kim öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi Haberler
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Haberler
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Semih Yalçın Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 14:06:29. #1.15#
title