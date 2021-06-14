Son dakika haber... Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi Doğa yürüyüşü yapan yerli turistler yaz günü Munzur'da kızak keyfi yaşadı Munzur'da birçok yaban hayvanı görüntülendi Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan...

Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi

Doğa yürüyüşü yapan yerli turistler yaz günü Munzur'da kızak keyfi yaşadı

Munzur'da birçok yaban hayvanı görüntülendi

ERZİNCAN - Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli'nin ortasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü. Zirvesinde kar, yazla birlikte açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur'da doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistler, kent merkezinde hava sıcaklığı 31 dereceyi bulurken kızak yapmanın keyfini sürdü, yüzeyi hala buzla kaplı gölde yüzmenin tadını çıkardı. Birçok yaban hayvanı kameraya yansıdı.

Erzincan'ın Tatlısu köyünden başlayıp doğa yürüyüşü yapan yerli turistler kilometrelerce yol kat ederek 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıktı. Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzurlara çıkan vatandaşlar, gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yazla birlikte daha gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayan yerli turistler kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unuttu.

Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu günde Munzur'da karla serinleyen vatandaşlar, poşetlerle kızak yapmayı da ihmal etmediler.

Yaz günü kızak keyfi yaşayan vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadıklarını kaydetti.

Munzur Dağlarındaki doğa yürüyüşünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvanda objektiflere yansıdı.

3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Son dakika haber... Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi
Son dakika haber... Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi
Son dakika haber... Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi
Son dakika haber... Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi
Son dakika haber... Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi
Son dakika haber... Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Sarp Akkaya Selma Ergeç
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 09:55:15. #1.14#

title