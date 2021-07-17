Terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festival alanına dönüştü
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Terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festival alanına dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festival alanına dönüştü -Cilo Sat Buzulları türkülerin, halayların ve spor aktivitelerin alanı oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cilo Sat Buzul Gölleri; türkülerin, halayların ve spor aktivitelerin yapıldığı alanlara dönüştü.

Terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festival alanına dönüştü

-Cilo Sat Buzulları türkülerin, halayların ve spor aktivitelerin alanı oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cilo Sat Buzul Gölleri; türkülerin, halayların ve spor aktivitelerin yapıldığı alanlara dönüştü.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla, terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festivallerin yapıldığı alanlara dönüştü. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından düzenlenen 'Cilo Sat Gölleri 2. Doğa Spor Festivali'ne Türkiye'nin her yerinden vatandaşların akınına uğradı. 3 bin 400 rakımda bulunan Cilo Sat Buzul Göllerinde düzenlenen festivale katılan yaklaşık bin doğasever, 3 gün boyunca kamp yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin katıldığı festivalde yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti ve kano gibi etkinlikler düzenlenirken, sat göllerinde giren yerli ve yabancı turistler gönüllerince eğlendiler.

Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve vatandaşlarla birlikte Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekip, kano yapan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Türkiye'nin her yerinden bu güzellikleri görmek için buraya gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buralar bir zamanlar maalesef Hakkariliye, Kürt'e, Türk'e, Türkiye'ye kötülük yapmak isteyen terör örgütünün cirit attığı, eğitim yaptığı yerlerdi. Ama çok şükür bugün ne Hakkari'de ne bu dağlarda, 3 bin 500 rakımda terörün 't'sinden dahi söz edilemez. Bir tane dahi terörist buralarda bulunmuyor. İnşallah tam manasıyla bir terörist dahi kalmayana kadar güvenlik güçlerimizle, Hakkari halkıyla beraber mücadele edeceğiz" dedi.

Yüksekova doğasına hayran kaldığını belirten İzmirli Ayşe Kartal isimli vatandaş ise "Ben mesleğim icabı Van'da yaşıyorum. Cilo Sat Buzul Göllerini gördükten sonra hakikaten burası muhteşem bir yer. Burası medya ve televizyonlarda aktarılanlardan çok farklı. Burası kesinlikle turizm için açılmalı. Çünkü tüm güzellikleri barındırıyor. Yani burada 4 mevsimi bir arada yaşadım. Bu etkinliği hazırlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullanırken, Enis Ertuş isimli vatandaş da, "Biz doğacılar için harika bir yer. Bizde gelip bu anı burada yaşadık. Bu festivali hazırlayan CİSAD'a teşekkür ediyorum. İyi ki geldik" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti İl Başkanı Abdulmütalip Özbek, yerli ve yabancı doğaseverlerin katıldığı festivalde UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve AFAD ekipleri de hazır bulundu.

Terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festival alanına dönüştü
Terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festival alanına dönüştü
Terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festival alanına dönüştü
Terörden arındırılan Cilo Sat Buzul Gölleri festival alanına dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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