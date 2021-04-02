DİYARBAKIR 'Terörden arananlar' listesindeki kardeşi için evlat nöbetine katıldı

'Terörden arananlar' listesindeki kardeşi için evlat nöbetine katıldıDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 578'inci günde de sürüyor.

'Terörden arananlar' listesindeki kardeşi için evlat nöbetine katıldı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 578'inci günde de sürüyor. Aile sayısı, 2002'de Fransa'da inşaatta çalıştığı sırada kaçırılan ve 'terörden arananlar' listesinin turuncu kategorisinde, 1 milyon TL ödülle aranan kardeşi Harun için Muş'tan gelen Mahmut Yılmaz ile 220 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

TURUNCU KATEGORİDEKİ KARDEŞİ İÇİN EYLEMDE

HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 2002 yılında Fransa'da inşaatta çalışırken, kaçırılan ve 'terörden arananlar' listesinin turuncu kategorisinde, 1 milyon TL ödülle aranan kardeşi Harun için Muş Varto'dan gelen Mahmut Yılmaz ile 220 oldu. Kardeşine teslim olması için çağrıda bulunan Yılmaz, "Kardeşim kandırılarak, dağa götürüldü. Sağ olduğunu biliyoruz. Annem ve babam yaşlandı. Onlar gelemedi. Beni gönderdiler. Annem 'Ben sağ iken oğlumu görmek istiyorum' dedi, 75 yaşında. Temennimiz o ki inşallah bu bayram, çifte bayram yaşayacağız. Millet, devlet el ele verince bu işi başaracağız. İnşallah bundan sonra bu acıları yaşamayız. Varto halkı olarak çok çektik. İnşallah bundan sonra huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kardeşimin bir an önce ailesine, anne ve babasına kavuşmasını diliyorum. Annemin gözleri ağlaya ağlaya görmüyor artık, en azından kokusunu hissetmek istiyor. Eğer kardeşim duyuyorsa bizi izliyorsa annesine dönsün. Tüm anneler gibi o da evladına kavuşmak istiyor. En son Suriye'de olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı