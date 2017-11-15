Terör Örgütüne Darbe

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda 1 adet 12.7 mm Doçka silahı, mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından merkez Dallıtepe ve Ortaçanak köylerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Tufan-1" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonda yapılan arazi taramasında terör örgütüne ait 1 adet 12.7 mm Doçka marka çatal ayaklı makineli tüfek, 131 adet Doçka makineli tüfek fişeği, çeşitli miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi.



(Yılmaz Atar/İHA)