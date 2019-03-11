AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütüne aktarılan kaynakların önünün kesildiğini belirterek "Birileri tekrar bu millet için harcanması gereken paraları birtakım illegal odaklara harcamak üzere birtakım denklemler kuruyor." dedi.

Çelik, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, "Eğlence ve Torunsolaklı Köylüleri ile Cumhur İttifakı Adayları Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçime az bir zaman kaldığını söyledi.

Cumhur İttifakı adaylarını belediye başkanlığına taşıyacaklarını ifade eden Çelik, "Yapılan projelerle, getirilecek hizmetlerle, Adana'da ve ilçelerinde inşallah büyük bir başarıya imza attığımız zaman ortaya çıkacak tabloyu hep beraber büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılayacağız." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'de devletin harcadığı her kuruşun, verginin, her kaynağın vatandaşa hizmet için belediyelere aktarıldığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye şöyle bir süreç yaşadı, çeşitli yerlerde bazı belediyeler, tuttular bu kaynakları PKK terör örgütüne aktarmak gibisinden vahim suçlar işledi. Sonuçta devletimiz, hükümetimiz bu yanlış gidişe 'dur' dedi, 'demokrasi, hukuk devleti ve meşruiyet ile terör bir arada olmaz' dedi ve terör örgütüne aktarılan kaynakların önü kesildi. Şimdi birileri o süreci tekrar Türkiye'nin önüne getirmek istiyor. Birileri tekrar bu millet için harcanması gereken paraları birtakım illegal odaklara harcamak üzere birtakım denklemler kuruyor."

"Cumhur İttifakı demek vatandaşımız demektir"

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da ortaya çıktığının ve Türkiye'yi zayıflatmaya çalışan herkese karşı vatandaşın çıkarlarını korumak için kurulduğunun altını çizen Çelik, "Cumhur İttifakı demek vatandaşımız demektir." ifadesini kullandı.

Çelik, vatandaşlardan 31 Mart'ta sandıklara gidip oylarını kullanmasını isteyerek Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara ders verilmesi gerektiğini belirtti.

Bütün partilere oy verenleri "kardeşlerimizdir" diye nitelendiren Çelik, "Cumhur İttifakı'nın rekora imza atması için onları da ikna edin." şeklinde konuştu.

Toplantıya, MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, MHP Çukurova Belediye Başkanı Adayı Yusuf Baş, MHP'den yeniden aday gösterilen Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA