Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor
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Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor

PKK'lı teröristlerin, kendilerine göz açtırmayan İHA ve SİHA'lardan saklanıp kamufle olmak için özel kıyafetler giydiği ortaya çıktı. Ancak son zamanlarda aranan üst düzey teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, bu kıyafetlerin bir işe yaramadığını ortaya koydu.

03.09.2020 08:58 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:18

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde büyük darbe vuruluyor. PKK'ya karşı bu yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 64'ü üst düzey 526 teröristin etkisiz hale getirilirken 152 terörist de ikna yoluyla Türkiye gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Yurt içinde içindeki terörist mevcudu 400'ün altına indirildi. Terör örgütünün belinin kırılmasında önemli rol oynayan yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'lar, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. İHA ve SİHA'ların elinden kurtulmak için saklanacak delik arayan teröristler, son dönemde kamuflaj kıyafetleri giymeye başladı.

"TÜRKİYE ETKİLİ SONUÇLAR ALIYOR"

Sabah'ın haberine göre, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan da bir süre önce bir grup terörist ile kamuflajlı kıyafetler giyinmiş olarak kamera karşısına geçmişti. Karayılan, İHA ve SİHA'larla ilgili itirafta bulunarak, "Türkiye etkili sonuçlar alıyor. İHA ve SİHA tekniğini elde etti. Ciddi bedeller ödedik" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL KAMUFLAJ DA KURTARAMADI

İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre örgüt bu kıyafetleri giymeye haziran ayında başladı. 'Sniper' kıyafeti olarak bilinen üzeri püsküllü kıyafetleri giyerek optik ve termal takipten kaçacağını sanan teröristler, yine kurtulamadı. Haziran ayından bu yana etkisiz hale getirilen 87 teröristten birçoğunun üzerinde arazi ile uyumlu multispektral özellikte kumaştan imal edilen kamuflaj kıyafetleri olduğu bildirildi. SİHA'ların düzenlediği nokta operasyonlarla öldürülen teröristler arasında terörden arananlar listesinde kırmızı, turuncu ve gri kategoride bulunan üst düzey teröristler de bulunuyor.

ZAP'TA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Kuzey Irak'ta Zap bölgesinde düzenlenen operasyonda biri kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi. Kadın teröristin PKK/YPG'nin Haseki sorumlusu olan Hiyam Nuh Hacı olduğu belirlendi. Kadın teröristin yanındaki diğer 3 teröristle birlikte eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor
Haber Yorumları (11)
YERE BAKAN SARNICI: bitirin artık şu lanet terörü. her gün şehit veriyoruz ve bizi üç beş tane leş haberiyle teselli ettiğinizi sanıyorsunuz. bıktırdınız milleti oyalama politikalarınızla !!!
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MEHMET: Sihalarimizin yapiminda emegi gecen tum vatan evlatlari Allah sizi iki cihanda aziz etsin...
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ZEKİ: KATLETTİĞİNİZ ASKERLERİMİZİN, POLİSLERİMİZİN, ÖĞRETMENLERİMİZİN VE DİĞER VATANDAŞLARIMIZIN VE YETİM BIRAKTIĞINIZ ÇOCUKLARININ VEBALİ, KAHRI ÜZERİNİZDEN EKSİK OLMASIN KANINIZLA BOĞULASINIZ İNŞALLAH. 40 YILDIR ÜLKEMİZE ZARAR VERMEYE, GERİYE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ VE DE DIŞ GÜÇLERİN MAŞALIĞINI YAPIYORSUNUZ. SONUÇ NE OLDU?BAŞARILI OLDUNUZ MU ACABA? KARŞINIZDA ÜLKE VAR ÜLKE. ADI TÜRKİYE. ONUN İÇİN BÖCEK GİBİ ÖLMEDEN ADAM GİBİ TESLİM OLUN VE ÜLKEMİZE İHANETİ BIRAKIN. ZARARIN NERESİNDEN DÖNERSEN KARDIR.
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