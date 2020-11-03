Terör örgütünden kaçış devam ediyor: 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünden kaçış devam ediyor, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı