Terör örgütünden kaçış devam ediyor: 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu
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Terör örgütünden kaçış devam ediyor: 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu

03.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:26
Terör örgütünden kaçış devam ediyor: 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünden kaçış devam ediyor, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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