Terör örgütü YPG/PYD'den 'Deyr ez-Zor' taktiği
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Terör örgütü YPG/PYD'den 'Deyr ez-Zor' taktiği

Terör örgütü YPG/PYD'den 'Deyr ez-Zor' taktiği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TERÖR örgütü YPG/PYD-PKK'nın, ABD'nin talimatıyla Suriye'nin petrol bölgesini kontrol altına tutmak amacıyla sözde DEAŞ'la mücadele taktiği, bir kez daha ortaya çıktı.

TERÖR örgütü YPG/PYD-PKK'nın, ABD'nin talimatıyla Suriye'nin petrol bölgesini kontrol altına tutmak amacıyla sözde DEAŞ'la mücadele taktiği, bir kez daha ortaya çıktı. DHA'nın edindiği bilgilere göre, PKK/KCK/PYD-YPG'den oluşan SDG, 60 DEAŞ üyesini Deyr ez-Zor'un doğusundaki Suriye'nin en büyük petrol sahasına gönderdi. 

Suriye'nin en verimli petrol sahasını ABD'nin talimatıyla kontrol altında tutan terör örgütü YPG-PYD-PKK'nın, sözde DEAŞ'la mücadele görüntüsü vermek için hapishanelerdeki 60 örgüt üyesini Deyr ez-Zor bölgesine gönderdiği belirlendi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü, kontrolü altında tuttuğu bölgelerdeki hapishanelerden bir araya getirdiği DEAŞ'lı teröristleri Deyr ez-Zor'un doğusundaki el-Ömer petrol sahasına nakletti. Suriye'nin Haseke bölgesinde bulunan hapishanelerdeki DEAŞ'lı teröristlerin, terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın sözde 'aşiret ordusu' adı verilen yapılanmasına katılmak için salıverildiği propagandası yapıldığı öğrenildi. DEAŞ'lı teröristlerin koalisyona ait helikopterlerle el-Ömer'e götürüldüğü de belirtildi. 

'DEAŞ'LA MÜCADELE' GÖRÜNTÜSÜ İÇİN TERÖRİST NAKLETMİŞLER

Tutuklu DEAŞ'lı teröristlerin el-Ömer'e sevk edilmelerinden önce terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın kullandığı taktiklere yönelik özel eğitimler de verildiği ortaya çıktı. Suriye'nin kuzey doğusunda devam eden ve 'doğal kararlılık' adı verilen harekat kapsamında, terör örgütünün 'çatı kuruluşu' SDG'nin Deyr ez-Zor'da sözde 'güvenlik harekatı'na başladığı duyurulmuştu. DEAŞ'lı tutuklu teröristler aynı gün el-Ömer petrol sahasına konuşlandırıldı. Terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın, sözde 'güvenlik harekatı'nda, nakledilen tutuklu DEAŞ'lı teröristleri kullanacağı değerlendirmesi yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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