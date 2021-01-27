Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı'da halkı tehdit ederek Türkiye aleyhinde gösteri düzenletti
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Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı'da halkı tehdit ederek Türkiye aleyhinde gösteri düzenletti

27.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:22
Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı'da halkı tehdit ederek Türkiye aleyhinde gösteri düzenletti

Suriye'nin doğusundaki Kamışlı kentinde, terör örgütü YPG/PKK, halkı mazot ve doğal gazı kesmekle tehdit ederek Türkiye aleyhinde protesto gösterisi düzenlemeye zorladı.

Suriye'nin doğusundaki Kamışlı kentinde, terör örgütü YPG/PKK, halkı mazot ve doğal gazı kesmekle tehdit ederek Türkiye aleyhinde protesto gösterisi düzenlemeye zorladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, örgüt üyeleri Kamışlı'nın doğusundaki ilçelerde ev ev dolaşarak halkı gösteriye katılmamaları halinde doğal gaz ve mazot kesintisiyle tehdit etti.

Tehdit üzerine onlarca kişi, terör örgütü unsurlarının eşliğinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusundaki Malikiye'ye doğru ellerinde terör örgütü liderinin posterleriyle yürüdü.

Göstericiler Türkiye aleyhinde slogan attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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