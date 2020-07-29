Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
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Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de petrol çalmakla suçladığı genci işkence ederek öldürdükten sonra cansız bedenini acılı aileye teslim etti.

Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
29.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:52

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde alıkoyduğu 20 yaşındaki genci petrol çalma suçuyla alıkoyup işkenceyle öldürdü. Talihsiz gencin cansız bedeni daha sonra ailesine teslim edildi.

PETROL ÇALMAKLA SUÇLADILAR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinin kuzey kırsalındaki Maşeh köyünde Halid Hamad El-Ani adlı bir genci, bir hafta önce petrol çaldığı suçlamasıyla alıkoydu.

İŞKENCEDE ÖLDÜRÜP CANSIZ BEDENİ AİLESİNE TESLİM ETTİLER

Terör örgütü, Ani'yi önce Ömer petrol sahasına, daha sonra da Deyrizor'da işgalindeki Kisre Cezaevi'ne götürdü.
YPG/PKK'lı teröristler, işkenceyle öldürdükleri 20 yaşındaki gencin ölümüne dair hiçbir neden belirtmeden cesedi bugün ailesine teslim etti.

DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPTILAR

Terör örgütü YPG/PKK, 20 Temmuz'da da fidye için alıkoyduğu 26 yaşındaki başka bir genci işkenceyle öldürmüştü.
Böylece terör örgütü son 10 gün içerisinde 2 genci işkence ederek katletti. Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan terör örgütü YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak sivilleri alıkoyuyor. Terör örgütü, geçen hafta bu kapsamda ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde karşıt seslerin yükseldiği bazı yerleşimlere baskınlar yaparak "terörle mücadele" bahanesiyle onlarca sivili alıkoymuştu. YPG/PKK, temmuzun ilk haftasında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde 400 genci alıkoyarak zorla silah altına almıştı. Son 2 aydır çocukları da kaçırmaya yoğunlaşan terör örgütü, bu ay ikisi kız en az dört çocuğu ailesinden koparmıştı.

Kaynak: AA

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