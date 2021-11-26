Terör örgütü PKK/KCK'nın Trabzon'da yakalanan sözde bölük komutanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler
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Terör örgütü PKK/KCK'nın Trabzon'da yakalanan sözde bölük komutanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Terör örgütü PKK/KCK'nın Trabzon'da yakalanan sözde bölük komutanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Trabzon'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde bölük komutanı yabancı uyruklu kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde bölük komutanı yabancı uyruklu kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 23 Kasım'da gözaltına alınan J.K. (22), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2013'te terör örgütü PYD/YPG, 2015'te PKK/KCK'nın sözde silahlı kadın birlikleri içerisinde faaliyet gösterdiği, örgütte sözde bölük komutanlığı da yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu kadının ifadesinde, örgüt içerisindeyken Türkiye'ye yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığını belirttiği öğrenildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen, örgütte "Jiyan" kod adını kullanan J.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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