Kilis'te Mevzilenen Çok Namlulu Roketatarlar Terör Hedeflerini Vurdu

Kilis'te Mevzilenen Çok Namlulu Roketatarlar Terör Hedeflerini Vurdu

Kilis sınırına mevzilenen çok namlulu roketatarlar Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini vurdu.

Kilis'te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD mevzileri vuruluyor.

ATIŞLAR KENT MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ

Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, PKK/PYD mevzileri Kilis sınır karakollarında konuşlu bulunan ÇNRA tarafından vuruluyor. Yapılan atışların sesleri ve mermilerin izleri Kilis kent merkezinden dahi görülüyor. Akşam saatlerinde çok namlulu roketatar atışları yoğunlaştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş