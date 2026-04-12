Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle gününü gün ediyor
Dünya siyasetinin en karizmatik isimlerinden Justin Trudeau, 6 Ocak 2025’te koltuğunu Mark Carney’e devredip emekliliğe ayrıldıktan sonra herkesi şaşırtan bir yeni hayat tercihiyle döndü. Takım elbiseleri ve siyasi krizleri geride bırakan 54 yaşındaki eski lider, pop yıldızı sevgilisi Katy Perry ile gününü gün ediyor. İkili en son Coachella’da görüntülendi. Ters şapkası ve elinde Çin yemeğiyle taş bankette oturan Trudeau’nun bu rahat halleri, küresel gerilimden tamamen uzaklaştığını kanıtladı.
ESKİ BAŞBAKANIN YENİ YAŞAMI
6 Ocak 2025’te görevinden istifa ederek koltuğunu Mark Carney’e devreden 54 yaşındaki Trudeau, siyasi kariyerindeki zorlu günlerin ardından yeni yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle görev süresinin son döneminde ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerilimler ve dünya genelinde halihazırda sert esen savaş rüzgarları hatırlandığında, ikilinin festivaldeki rahat tavırları daha da dikkat çekti.
SİYASETİN ZİRVESİNDEN FESTİVAL ALANLARINA
Ters çevrilmiş şapkası, beyaz tişörtü ve kot pantolonuyla alışılmışın dışında bir görüntü sergileyen eski Başbakan ve Katy Perry, konser aralarında bir taş bankete oturup Çin yemeği yerken objektiflere yansıdı.
İkilinin sahnede söylenen şarkılara sarmaş dolaş dans ettikleri anlar da sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.
KEYFİ YERİNDE
Siyasi zirvelerden festival alanlarına uzanan bu radikal değişim, takipçileri tarafından "dünya yanarken keyifleri yerinde" yorumlarıyla eleştirilirken, bir kesim tarafından da "yeni bir hayatın ilanı" olarak değerlendirildi.