Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı

Terör örgütü Boko Haram, geçen hafta Nijerya'da kaçırdığı 300'ü aşkın öğrencinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde sesi titremeye başlayan bir çocuk, "Lütfen, lütfen, yardımınıza ihtiyacımız var" diye sesleniyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; terör örgütü Boko Haram, geçen hafta Nijerya'da kaçırdığı 300'ü aşkın çocuktan onlarcasının görüntülerini yayınladı.

"EBU ŞEKAU'NUN ÇETESİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİK"

Görüntülerde etrafı okul arkadaşları olduğu düşünülen öğrencilerle çevrili bir genç, İngilizce bir konuşma yapıyor ve, "Ebu Şekau'nun çetesi tarafından ele geçirildik" diyor.

"YARDIMINIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Sesi titremeye başlayan çocuk akabinde "Lütfen, lütfen, yardımınıza ihtiyacımız var" diye sesleniyor. Bu sırada da kayıt bitmeden önce diğer çocuklar kameraya bağırıyor.