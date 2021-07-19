TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ, FENALAŞAN BOĞA SUYLA SERİNLETİLDİ
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TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ, FENALAŞAN BOĞA SUYLA SERİNLETİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde güneş altında termometreler 44 dereceyi gösterdi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde güneş altında termometreler 44 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar meydandaki havuzda serinlemeye çalıştı. Satış için getirildiği pazarda sıcaktan etkilenen bir boğanın başına kovalarla su döküldü.

İlçe merkezinde öğle saatlerinde sıcak hava etkili oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği ilçede sıcaktan bunalan çocuklar meydandaki havuzda serinlemeye çalıştı. Aşırı sıcak sebebiyle vatandaşlar gölgelik yerleri tercih etti. İlçede kurban satışı yapılan hayvan pazarında ise bir boğa sıcaktan etkilendi. Enver Akpolat'a ait kurbanlık hayvanı kendine getirmek için yoğun çaba harcayan vatandaşlar, boğanın üzerine kovalarla su döktü. Şemsiyelerle gölge oluşturularak hayvanı kendine getirmeye çalışan vatandaşların mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sıcaktan etkilenen boğa yapılan müdahaleyle yeniden ayağa kaldırıldı.

TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ, FENALAŞAN BOĞA SUYLA SERİNLETİLDİ
TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ, FENALAŞAN BOĞA SUYLA SERİNLETİLDİ
TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ, FENALAŞAN BOĞA SUYLA SERİNLETİLDİ
TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ, FENALAŞAN BOĞA SUYLA SERİNLETİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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