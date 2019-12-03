: Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti

03.12.2019 00:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 01:07

Cumhurbaşkanı Eroğan, filtresiz termik santrallere mevzuata uyum için 2,5 yıl daha süre veren, torba yasanın 50. Maddesi'ni veto etti. Madde, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti. Erdoğan'ın maddeyi veto etmesinin ardından AK Partili ve MHP'li milletvekilleri, Erdoğan'a maddeyi veto ettiği için teşekkür etti. Yasa teklifi için AK Parti'den 203, MHP'den ise 14 kabul oyu çıkmıştı. CHP'den 25, İyi Parti'den 7, HDP'den ise 4 vekil ret oyu vermişti.

TBMM'deki görüşmelere katılmayan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, veto sonrasında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

TEKLİFE 'EVET' DİYEN VEKİLLER YASAYI VETO EDEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Diğer taraftan, Mahir Ünal'ın yanı sıra diğer Kahramanmaraş vekilleri Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve Ahmet Özdemir TBMM'de 'kabul' oyu vermelerine rağmen, veto için Erdoğan'a teşekkür ettiler.

CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNCE ÖNCE SAĞLIK, ÖNCE İNSAN DİYEREK YASAYI VETO ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan önce sağlık, önce insan diyerek Afşin-Elbistan Termik Santralleri'nin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti. Cumhurbaşkanımıza tüm Kahramanmaraşlılar adına şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZ VATANDAŞIMIZIN BEKLENTİLERİNİ GÖZ ARDI ETMEDİ

AK Partili Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise, Twitter hesabından "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Milletvekillerimizin çabalarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini göz ardı etmedi. Termik Santrallerin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti. Tüm Kahramanmaraşlılar olarak Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

AK Parti'li bir diğer Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da Erdoğan'a teşekkür ederken, sosyal medya hesabından "Termik santrallerin çalışma süresinin uzatılması konusundaki maddeyi #veto eden Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız sn @RTErdogan'a Hemşehrilerimiz adına teşekkür ederiz #kahramanmaraş" paylaşımı yaptı.

MHP'Lİ VEKİL DE TEŞEKKÜR ETTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MHP tarafın sloganlaştırılan 'Çevrecilik Milliyetçiliktir' anlayışıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 termik santrale flitre takılmasını erteleyen kararı veto etti. Zat-ı devletlerine şükranlarımızı arz ederiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin MKYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen; 15 ilde bulunan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasının 2,5 yıl daha uzatılması kararını veto ettiğini duyurmuştu.

Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde göreve geldiği günden itibaren ilk vetosu, kendi partisi ve iktidar ortağı MHP'li vekillerin aldığı ortak karara geldi.

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