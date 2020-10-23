Terme'de 'Halk Buluşmaları' sürüyor

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'Halk Buluşmaları' programı kapsamında Cılar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'Halk Buluşmaları' programı kapsamında Cılar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Samsun'un Terme ilçesinde Kaymakam Murat Zadeleroğlu başkanlığından gerçekleştirilen 'Halk Buluşmaları'na Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eren Dede, İlçe Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Saka, İlçe sağlık Müdürü Dr. Murat Başeskioğlu, İlçe Müftüsü Ömer Ergöl, Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, diğer kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra çok sayıda mahalleli vatandaş katıldı.

"Çözüm üretmek önceliğimiz"

Toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması ve görevli kamu görevlileriyle vatandaşların bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Kaymakam Zadeleroğlu, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir. Bizler vatandaşımıza hizmet için buradayız. İlettiğiniz sorunların çözümünün takipçisi olacağız" dedi.

"Sorunları yerinde tespit ediyoruz"

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyerek not alan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sorunları yerinde tespit ederek, çözüm üretmek için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ilçemizin kalkınmasını sağlamak. İlçemizdeki en ücra köşeye nasıl hizmet götürürüz diyerek hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Eksik olan, talep edilen hangi ihtiyaç varsa ilçemizin gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Biz sadece üzerimize düşen görevlerle yetinmiyoruz. Bu yükü kaldıracaksak meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlularımızla, muhtarlarımızla ve hemşerilerimizle birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Kaymakam Zadeleroğlu ve Başkan Kılıç toplantının ardından mahallede incelemelerde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı