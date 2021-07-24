'TERMAL OTELLERDEKİ DOLULUK ORANINI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE TUTACAĞIZ'
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'TERMAL OTELLERDEKİ DOLULUK ORANINI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE TUTACAĞIZ'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, Termal otellerdeki doluluk oranını yaz kış yüzde 70'in üzerinde tutacağız. Ayazini gibi merkezler oluşturacağız. Ayazini köyü muhtarımız bayramın ikinci günü 1650 araç girdiğini daha sonra gelenleri saymadığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, Termal otellerdeki doluluk oranını yaz kış yüzde 70'in üzerinde tutacağız. Ayazini gibi merkezler oluşturacağız. Ayazini köyü muhtarımız bayramın ikinci günü 1650 araç girdiğini daha sonra gelenleri saymadığını söyledi. Araçların plakalarının hep yabancı olduğunu söyledi. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı dedi.

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, protokol üyeleri ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı etkinlik, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Frig Vadisi'nin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, basın mensuplarının bayramını kutladı. Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın termal otellerindeki doluluk oranları ile Frig Vadisi'ne bayramda gelen ziyaretçilerin sayılarını açıkladı. Frig Vadisi'nin hemen yanı başındaki Gazlıgöl havzasında termal tesislerde bayram tatilinde doluluk oranlarının yüzde 100 seviyelerinde olduğunu ifade eden Vali Çiçek, Bayram boyunca Gazlıgöl yüzde 100 doluydu. Otellerimizle birlikte devre mülk ve pansiyonlarımız da doluydu. Afyonkarahisar merkezdeki otellerimizde doluluk oranları ise yüzde 70'lerdeydi. Frig Vadisi'nin canlanması, balon turizminin başlaması, buradaki tarihi turistik değerlerin artmasının bunda etkisi büyük oldu. Belediyemiz gastronomi noktasında ciddi bir tanıtım yaptı, onların etkisi oldu dedi.

'DOLULUK ORANINI YAZ KIŞ YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE TUTACAĞIZ'

Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'daki kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyüne bayramın ikinci günü 1650 aracın giriş yaptığını dile getiren Vali Çiçek, açıklamalarını şöyle sürdürdü

Amacımız sadece bayram dönemlerinde Gazlıgöl'ün yüzde 100 dolu olması değil, bütün yıl dolu olması. Bilindiği gibi kaplıca, termal turizminin kesin bir sezonu yok. Termal tur yaz kış devam eden bir turizm sistemi. Buradaki termal otellerdeki doluluk oranını yaz kış yüzde 70'in üzerinde tutacağız. Ayazini gibi merkezler oluşturacağız. Ayazini köyü muhtarımız bayramın ikinci günü 1650 araç girdiğini daha sonra gelenleri saymadığını söyledi. Araçların plakalarının hep yabancı olduğunu söyledi. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı.

Balon turizmine açılan Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü'nün de bayramda ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Vali Çiçek, Belediye başkanımız bayramın ikinci gününde belli bir saat diliminde Emre Gölü'nde 3 bin kişinin olduğunu söyledi. Bunların kimisi Gazlıgöl'de kalan misafirlerimiz, kimisi Frig Vadisi'nin reklamını görüp gelenler. İddialı bir cümle olacak belki ama burada kalmayanlar mutlaka buraya gelecek. Termal turizmde günlük kalanları mutlaka şehrin içine sokacağız. Termal tesislere gelenleri Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel değerlerini göstereceğiz. Buraya gelenlerin gün sayılarını artıracağız diye konuştu.

'TERMAL OTELLERDEKİ DOLULUK ORANINI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE TUTACAĞIZ'
'TERMAL OTELLERDEKİ DOLULUK ORANINI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE TUTACAĞIZ'
'TERMAL OTELLERDEKİ DOLULUK ORANINI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE TUTACAĞIZ'
'TERMAL OTELLERDEKİ DOLULUK ORANINI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE TUTACAĞIZ'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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