Termal Kameralar Kardak'ta Kuş Uçurtmuyor

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait mobil radar aracı "Morad-1", Kardak kayalıklarını 24 saat izlemek için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Sahil Güvenlik ve hücum botları Kardak kayalıklarında kuş uçurtmazken, karadan da termal kameralı mobil radar aracı ile bölge sürekli izlenecek.

Gümüşlük Mahallesi'ne 3,5 mil uzaklıkta olan Kardak kayalıkları, denizden ve karadan izlenmeye başlandı. Denizde bir hücum botu ve iki Sahil Güvenlik botu 24 saat bölgede devriye atarken, Kardak kayalıklarını en net gören Gümüşlük Mahallesi'ndeki tepeye ise mobil radar aracı geldi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığından gelen mobil radar aracı, Kardak kayalıklarının 3,5 mil uzağına kuruldu. Termal kameraların bulunduğu radar aracının özellikle gece boyu bölgede duracağı öğrenildi. Anlık olayları Deniz Kuvvetlerine ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildiren araç sabah göreve başladı. Yüksek bir bölgeye kurulan radar aracı "Morad 1", Sahil Güvenlik botlarının göremediği noktaları takip ediyor. Olası bir durumda Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye daha hızlı şekilde ulaşmasına da yardımcı olan mobil radar aracının haftanın 24 saati görevde olacağı öğrenildi. - MUĞLA