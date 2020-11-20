Güvenlik kaynakları: Terhislerin ertelenmesi söz konusu değildir

23-25 Kasım askerlik sevklerinin 22-24 Aralık 2020'ye ertelenmesinin ardından 'terhisler ertelenecek mi?' sorusu merak konusu oldu. Konuyla ilgili güvenlik kaynaklarında yapılan açıklamada terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı belirtildi.