Terhisine 13 gün kala çürüğe ayrıldı

Askerlik yapmasının sakıncalı olduğu terhisine günler kala çıktı ortaya

12 aylık askerlik süresini 14 ay yapan askere terhisine 13 gün kala çürük raporu verildi

Asker İsmail Kandemir:

"Ben şuanda çok mağdurum"



ESKİŞEHİR - Askerlik yapması için 'sakınca yoktur' raporu verilen asker, terhisine 13 gün kala 'Askerlik yapamaz' raporu ile büyük şok yaşadı. Asker şimdi yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Eskişehir'de yaşayan İsmail Kandemir (24), aldığı 'Askerlik Yapmaya Uygundur' raporu sonrasında acemi eğitimine 4 Kasım 2017 tarihinde Bursa'da başladı. Askerlik yaptığı sırada kulağından rahatsızlığını revirde bulunan sağlık personeline gösterdi. Kandemir ardından askeri hastaneye sevk edildi. Burada ilaç tedavisine başlanıldı. Kulak akıntısı ve işitme sıkıntısı bulunan Kandemir, şikayetlerinin artması sonucunda çok sayıda askeri ve devlet hastanesinde tedavi gördü. İki kez ameliyat olan İsmail Kandemir, aldığı hava değişim ve raporlar sonrasında askerliğini 14 ay olarak jandarma er olarak yaptı. Usta birliğini Kocaeli'nde yapan Kandemir, sağlık sorunları nedeniyle 12 aylık askerlik süresini uzattı. Hava değişimi sırasında terhisine 13 gün kala istirahat ettiği Ağrı'da 27 Kasım 2014 tarihinde tedavi için gittiği hastanede 'Askerlik yapmaya elverişli değildir' raporu verildi. Rapora şaşıran Kandemir, hakkını aramak için askeri mahkemeye başvurdu. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında askeri mahkemelerin kapatılmasıyla Kandemir'in hukuk savaşı da yarım kalmış oldu. Kandemir'e verilen terhis belgesinde ise 4 Kasım 2013 ile 27 Kasım 2014 tarihleri arasında askerlik yaptığı Terhis verilme nedeninde ise 'Askerliğe elverişli değil' yazması dikkat çekti.

Yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini isteyen İsmail Kandemir, 'Askere gitmeden önce İstanbul'da doktora gittiğini alınan sağlık raporunda bir sıkıntının olmadığını hatırlattı. 2013 yılının Kasım ayında askere gittiğini belirten Kandemir "Bursa'da acemi birliğimi orada yaptım. Bursa'da revir doktoru muayene etti bizi, senin ne problemin var dedi, ben de kulakta sıkıntım var dedim. Yazı yazdı beni Bursa'daki Askeri Hastaneye gönderdi. Oradaki doktor beni muayene etti, oradan Devlet Hastanesine gönderdiler. Oradaki doktor'sa senin ilk önce burun ameliyatını yapalım, sonra kulak ameliyatını yapacağım. Bursa'da benim acemi birliğim bitti. Sonra usta birliğim Kocaeli'ye geldim. Orada da hastalıklarım devam etti. Kocaeli'ndeki Askeri Hastaneye gittim. Oradaki doktor beni muayene etti, bir şeyin yok dedi, ilaçlar verdiler. İltihabımı kurutmak için ardı ardına ilaçlar verdiler. İşte burada bir sürü raporum var. Türkiye'nin bir sürü hastanesine gittim. Sayamayacağım kadar hastaneye, İzmir, Aydın, İstanbul, Ankara defalarca hastanelerde yattım. Bir sürü tedavi uyguladılar ama bana bir çare bulamadılar. Ben askerliği tam 14 ay yaptım. Fazladan bana 2 ay yaptırdılar. Askerliğimin bitimine 13 gün kala Ağrı Askeri Hastanesine gittim, oradaki doktor, 'oğlum senin askerlik yapmaman gerekir, sen niye askerlik yaptın' dedi, benim ailem tepki gösterdi, bu çocuğu defalarca ameliyat yaptınız, çocuğa ilaç vere vere beynini bulandırdınız. Doktor, 'benim kanunen yapacak bir şeyim yok, kanunen benim buna çürük raporu vermem gerekiyor' dedi. Ben orada çürüğümü aldım. Ondan sonra biz tazminat davası açtık, kanuni olarak haklı görüldük. Maddi manevi bir tazminata hükmedildi. Ondan sonra da darbe çıkınca da, mahkeme kapandı, hakim ve savcılar görevden alınıp tutuklandı. Davam da öyle kaldı" dedi.



"Ben şu anda mağdurum"

Mağdur olduğunu dile getiren Kandemir, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Çok üzgünüm. Ben oraya vatani görevimi yapmaya gittim, hasta olabilirim ama keşke beni doğru dürüst muayene etselerdi de, ben şuan psikolojik olarak bozuk olmazdım. Şuan kulağım yüzde 50 duymuyor. Raporum burada, yüzde 50 sol kulak duymuyor, sakat, çünkü niye iki ameliyat gördüm, bir ameliyatımı yarıda bıraktılar. Benim birinci ameliyatım riskliydi, o doktorlar, keşke benim ameliyatımı doğru yapsaydılar ben şimdi sakat kalmazdım. Kulağımdan ameliyat olduğum için su gibi iltihap akıyor, baş dönmesi oluyor. Şuan yine ara sıra iltihap akıntısı oluyor, baş dönmesi devam ediyor. Ben sürekli hastanelerden çıkamıyorum. Benim çağrım şu, benim bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bana yardım edilmesini istiyorum. Burada bir sürü raporum var, incelenmesini istiyorum."