Tepki - 'SIK' şarkı sözleri! Sık rap şarkısı sözleri nedir? Tepki'nin yeni şarkısı hakkında bilgiler!
Tepki'nin yeni parçası "SIK" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Tepki 'SIK' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Tepki'nin SIK şarkı sözleri merak ediliyor. Peki yeni şarkı Sık sözleri nelerdir? Tepki kimdir? Nereli, kaç yaşında? Klibi hakkında bilgiler!
TEPKİ - SIK ŞARKI SÖZLERİ
Para, şöhret, şan, boşver geç
Gelirse gelir, etrafta maskeler
Tetikte dost dediklerin, timsah göz yaşları
Yüzleri giy üstüne giy
Bu oyun basittir, ya s**tir ya da bizlesin
Tanıdım onlarca surat, çevremde dönüp durdular
İçimde hem yufka yürek, hem organize suçlu var
Adam saydıkların suratıma bakıp sustular
Gezerim elim cebimde, aklınızda kuşkular
[Nakarat]
Çıkart sık, sık, geçmişe sık, çevir pestile
Sık, düşünmek bile yok, hesap hepsine var
Birçok al'ıcak, sık, sık hepsine
Duruşmada çık, görün, çek takım elbise
Sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık
[Köprü]
Durma rapine bir fiyat koy
Etiketin değil Milano
Oynayıp durur bi' tiyatro
Oscar ödüllü bi' fiyasko
[Verse 2]
Ghetto'nun içine doğdum, oluruz mahallemize güneş
Fame sokakta buluyo' bro, yeter ki ol azıcık fresh
Yok duruşu muruşu, beş kuruşu hiç
Acele etme, bizi bekle, günü geldi
Şimdi show yapıyo Tep', sebebi kilitliyim hedefe
Tripliyim size ne, geziyorum şehiri bile bile
Metropol'ü döndürürüm evime, bi' sonucu yok
Hesabı ödüyo' yaşanan geçmişim, iyi düşün sebebi ne?
Bazen istediklerin için uzanmalısın tetiğine
[Nakarat]
Çıkart sık, sık, geçmişe sık, çevir pestile
Sık, düşünmek bile yok, hesap hepsine var
Birçok al'ıcak, sık, sık hepsine
Duruşmada çık, görün, çek takım elbise
Sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık
TEPKİ 'SIK' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Tepki'nin Sık şarkısı 24 Aralık Perşembe gecesi Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 120 bin izlenme ve 26 bin beğeni almıştır. Şarkıda birçok Twitch ve ünlü yayıncılar oynamıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Author & Music: Tepki
Produced by : Arem Ozguc & Arman Aydin
Mixed By: Utku Ünsal
Mastering By: Emre Kiral
Studio: Colony
Cover Art: Asya Köksalözkan
Producer: Avrupa Müzik
Director: Tepki
D.O.P. : Varol Şahin
Assistant Director: Asya Köksalözkan
Production Manager: Evrensel Derman
Işık Şefi: Uğur Karaca
Steadicam: Tarık Balakar, Metin Beşiktaş
Jimmy Jib: Mustafa Çolak, Batın Kartalkayası
Focus Puller: İzzet Güneş
Set Grip : Metin Albal, Caner Dipcil
Backstage: Ali Babacanoğlu
Styling: Asya Köksalözkan
Cast Director: Evrensel Derman
Art Director: Didem Günay, Sergül Acar
Make Up: Tuğçe Küçük
FGR: Özcan Yılmaz Agency
DIT: Mehmet Çayan Balcıoğlu, Egemen Balcıoğlu
Assistant of Production Manager: Salih Aktürk
Işık asistanları: Özkan Elverir, Semih Dönmez, Mehmet İsa Eşer
Post Production: Tepki
Color: Oğuz Birgölge
Oyuncular: Kendine Müzisyen, Wtcn, Seyithan Özdemir, Doğa Tümer, Levent Osman, Cihat Yaşar, Mustafa Öz, Ali Radhwan Rıdha, Muhammed Abdullah Abdulgader, Caner Orhan, Eze Nwezi
Işık: Pusula Işık
Kamera: Dart Film
Special Thanks: Fehmi Tanaydın, Fatih Aksu, Orhan Bakış, Cengiz Erdem, Deniz Erdem, Kendine Müzisyen, Wtcn, Lewo, Samim, Serkan Candaş, İlyascan Çalış
TEPKİ KİMDİR?
Tepki 1987 yılında Istanbul'da dünyaya geldi. Gerçek ismi Kerem Gülsoy olan Rap sanatçısı, Istanbul Avcılar çıkışlı, 2004'teki Jöntürk'ün düzenlediği microphone control yarışmasının birincisi, The maze(labirent) grubunun kurucularından ve Robot yapımın ortaklarındandır.
Tepki doğum tarihi : 1987
Tepki kaç yaşında : 33 yaşında
Tepki gerçek adı nedir : Kerem Gülsoy
Tepki mesleği ne : Rapçi
Tepki nereli : İstanbul doğumlu
Ülkemizde rapi icra edenler arasında alt yapılarıyla, amerikan rapine en yakın işler çıkaran prodüktördür. Hakkında birçok eleştri yapılmaktadır. Kendisine gelen eleştirilere diktatör albümündeki ''istediğin'' parçasıyla cevap vermiştir.
Tepki ayrıca bazı büyük sanatçılar ile düet yapmıştır. Son zamanlarda en büyük çıkış sağladığı parça Ceza ile söylediği 'Yak' parçasıdır.