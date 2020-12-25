Tepki - 'SIK' şarkı sözleri! Sık rap şarkısı sözleri nedir? Tepki'nin yeni şarkısı hakkında bilgiler!

Tepki'nin yeni parçası "SIK" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Tepki 'SIK' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tepki'nin SIK şarkı sözleri merak ediliyor. Peki yeni şarkı Sık sözleri nelerdir? Tepki kimdir? Nereli, kaç yaşında? Klibi hakkında bilgiler!

TEPKİ - SIK ŞARKI SÖZLERİ

Para, şöhret, şan, boşver geç

Gelirse gelir, etrafta maskeler

Tetikte dost dediklerin, timsah göz yaşları

Yüzleri giy üstüne giy

Bu oyun basittir, ya s**tir ya da bizlesin

Tanıdım onlarca surat, çevremde dönüp durdular

İçimde hem yufka yürek, hem organize suçlu var

Adam saydıkların suratıma bakıp sustular

Gezerim elim cebimde, aklınızda kuşkular

[Nakarat]

Çıkart sık, sık, geçmişe sık, çevir pestile

Sık, düşünmek bile yok, hesap hepsine var

Birçok al'ıcak, sık, sık hepsine

Duruşmada çık, görün, çek takım elbise

Sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık

[Köprü]

Durma rapine bir fiyat koy

Etiketin değil Milano

Oynayıp durur bi' tiyatro

Oscar ödüllü bi' fiyasko

[Verse 2]

Ghetto'nun içine doğdum, oluruz mahallemize güneş

Fame sokakta buluyo' bro, yeter ki ol azıcık fresh

Yok duruşu muruşu, beş kuruşu hiç

Acele etme, bizi bekle, günü geldi

Şimdi show yapıyo Tep', sebebi kilitliyim hedefe

Tripliyim size ne, geziyorum şehiri bile bile

Metropol'ü döndürürüm evime, bi' sonucu yok

Hesabı ödüyo' yaşanan geçmişim, iyi düşün sebebi ne?

Bazen istediklerin için uzanmalısın tetiğine

[Nakarat]

Çıkart sık, sık, geçmişe sık, çevir pestile

Sık, düşünmek bile yok, hesap hepsine var

Birçok al'ıcak, sık, sık hepsine

Duruşmada çık, görün, çek takım elbise

Sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık

TEPKİ 'SIK' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Tepki'nin Sık şarkısı 24 Aralık Perşembe gecesi Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 120 bin izlenme ve 26 bin beğeni almıştır. Şarkıda birçok Twitch ve ünlü yayıncılar oynamıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Author & Music: Tepki

Produced by : Arem Ozguc & Arman Aydin

Mixed By: Utku Ünsal

Mastering By: Emre Kiral

Studio: Colony

Cover Art: Asya Köksalözkan

Producer: Avrupa Müzik

Director: Tepki

D.O.P. : Varol Şahin

Assistant Director: Asya Köksalözkan

Production Manager: Evrensel Derman

Işık Şefi: Uğur Karaca

Steadicam: Tarık Balakar, Metin Beşiktaş

Jimmy Jib: Mustafa Çolak, Batın Kartalkayası

Focus Puller: İzzet Güneş

Set Grip : Metin Albal, Caner Dipcil

Backstage: Ali Babacanoğlu

Styling: Asya Köksalözkan

Cast Director: Evrensel Derman

Art Director: Didem Günay, Sergül Acar

Make Up: Tuğçe Küçük

FGR: Özcan Yılmaz Agency

DIT: Mehmet Çayan Balcıoğlu, Egemen Balcıoğlu

Assistant of Production Manager: Salih Aktürk

Işık asistanları: Özkan Elverir, Semih Dönmez, Mehmet İsa Eşer

Post Production: Tepki

Color: Oğuz Birgölge

Oyuncular: Kendine Müzisyen, Wtcn, Seyithan Özdemir, Doğa Tümer, Levent Osman, Cihat Yaşar, Mustafa Öz, Ali Radhwan Rıdha, Muhammed Abdullah Abdulgader, Caner Orhan, Eze Nwezi

Işık: Pusula Işık

Kamera: Dart Film

Special Thanks: Fehmi Tanaydın, Fatih Aksu, Orhan Bakış, Cengiz Erdem, Deniz Erdem, Kendine Müzisyen, Wtcn, Lewo, Samim, Serkan Candaş, İlyascan Çalış

TEPKİ KİMDİR?

Tepki 1987 yılında Istanbul'da dünyaya geldi. Gerçek ismi Kerem Gülsoy olan Rap sanatçısı, Istanbul Avcılar çıkışlı, 2004'teki Jöntürk'ün düzenlediği microphone control yarışmasının birincisi, The maze(labirent) grubunun kurucularından ve Robot yapımın ortaklarındandır.

Tepki doğum tarihi : 1987

Tepki kaç yaşında : 33 yaşında

Tepki gerçek adı nedir : Kerem Gülsoy

Tepki mesleği ne : Rapçi

Tepki nereli : İstanbul doğumlu

Ülkemizde rapi icra edenler arasında alt yapılarıyla, amerikan rapine en yakın işler çıkaran prodüktördür. Hakkında birçok eleştri yapılmaktadır. Kendisine gelen eleştirilere diktatör albümündeki ''istediğin'' parçasıyla cevap vermiştir.

Tepki ayrıca bazı büyük sanatçılar ile düet yapmıştır. Son zamanlarda en büyük çıkış sağladığı parça Ceza ile söylediği 'Yak' parçasıdır.