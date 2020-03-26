Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
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Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü

Önceki gün TikTok hesabından iç çamaşırlı dans videosunu paylaştığı için tepki çekerek hesabını kapatan Şeyma Subaşı'nın ayrılığı 1 gün sürdü. Yeni bir dans videosu çeken Subaşı, TikTok hesabını yeniden açtı.

26.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:27
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü

Sevgilisi Guido Senia ile yurt dışından döndüğü için karantinada olan Şeyma Subaşı, can sıkıntısından kendisini dansa ve sosyal medya uygulamalarına verdi. TikTok'a attığı iç çamaşırlı dans videosuyla tepki çeken Subaşı, hesabından kapattı. Ancak Subaşı'nın ayrılığı kısa sürdü ve hesabını yeniden açtı.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA DANS ETTİ

Instagram hesabından her anını paylaşan Şeyma Subaşı, evde olduğu sürede canı sıkılınca TikTok uygulaması açtı. Yaptığı her hareketi gündem olan Subaşı, sınırları zorlayarak iç çamaşırıyla dans edip TikTok'tan paylaştı. Kıyafet tercihinden dolayı tepki çeken Subaşı hem videosunu sildi hem de TikTok hesabını kapattı.

YENİ DANS VİDEOSU ÇEKEREK TİKTOK'A GERİ DÖNDÜ

Ancak Subaşı'nın ayrılığı kısa sürdü ve yeni bir dans videosu çekerek hesabını yeniden açtı. Yeni cesur dans videosunu Instagram hesabından da paylaşan Subaşı, TikTok'a geri döndüğünün müjdesini verdi. Subaşı yeni videosunda sporcu atleti ve taytıyla dans etti.

Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü

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TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü

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