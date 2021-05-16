Tartışmalara yol açan "Aşılıyım" videosuna bir tepki de AK Parti'den geldi
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Tartışmalara yol açan "Aşılıyım" videosuna bir tepki de AK Parti'den geldi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Go Türkiye' isimli hesabından 'Ben aşılandım' videosu paylaştı. Videoda turizm çalışanlarının "Aşılıyım" yazılı maskelerden taktığı görüldü. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Maskenin üzerine böyle bir şey yazmaya gerek var mıydı, bilmiyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KADEMELİ BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Kurtulmuş, tam kapanma sonrası süreçle ilgili, "Koronavirüse ait bütün veriler takip ediliyor. Tedbirler buna göre bazen sıkılıp bazen gevşetiliyor. Tam kapanma sonrası kademeli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak fedakarlık yapıyoruz. Samimi olarak muhalefetin fikirlerini dinlemeye hazırız" ifadelerine yer verdi.

"BU HAFTA OLDUKÇA KRİTİK"

1 Haziran ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Uzmanlar bu haftanın çok kritik olacağını ifade ediyor. Tüm rakamlara bakılacak. Hastalığı bütünüyle ortadan kaldırmak istiyoruz. Tüm uygulamalara bakılacak ve sonrasında bir karar verilecek" sözlerine yer verdi.

Tartışmalara yol açan 'Aşılıyım' videosuna bir tepki de AK Parti'den geldi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

"BUNU YAPMAYA GEREK VAR MIYDI?"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlandığı tepki çeken "Aşılandım" videosuyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Bu konuda maskenin üzerine bunu yazmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azında psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi." dedi.

TEPKİLER ÜZERİNE VİDEO KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Go Türkiye" hesabı üzerinden çok konuşulan ve tepkilere yol açan bir video yayımlamıştı. Videoda turizm sektöründe çalışanların "Ben aşılandım" yazılı sarı maskeler taktığı görülmüştü. Gelen tepkilerin ardından video kaldırılmıştı.

Tartışmalara yol açan 'Aşılıyım' videosuna bir tepki de AK Parti'den geldi
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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