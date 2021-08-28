Tepeden tırnağa değişti! Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
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Tepeden tırnağa değişti! Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Bir dönem gençlerin ekran başından ayrılmadan izlediği Hayat Bilgisi dizisinde Süzme karakterini canlandıran Kaan Yılmaz'ın değişimi şaşırttı. 36 yaşındaki oyuncu yaklaşık 6 yıldan bu yana ekranlardan uzak. Yılmaz, Radyoroll adlı grupla müzik yapıyor.

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımların başında gelen Hayat Bilgisi dizisinin oyuncularının son hali merak ediliyor. Daha önce dizinin Mennan'ı Erdal Türkmen'in son hali gündem olurken, bu kez de dizide Süzme karakterini canlandıran Kaan Yılmaz'ın son hali ve yeni mesleği merak edilmeye başlandı.

Tepeden tırnağa değişti! Hayat Bilgisi'nin Süzmesi Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

O zamanlar çok genç olan oyuncular şimdilerde orta yaşlarına doğru ilerleyerek bambaşka biri oldu. Bu değişimi yaşayanlardan biri de dizinin Süzme'sini canlandıran Kaan Yılmaz oldu. İşte yetenekli oyuncunun değişimi.

Tepeden tırnağa değişti! Hayat Bilgisi'nin Süzmesi Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor

ARKADAŞLARIYLA MÜZİK YAPIYOR

Hayat Bilgisi'nde gözlükleri ve alnına yapışan saçlarıyla hatırladığımız Süzme karakteri, hep kandırılıyordu. Çok sevilen karaktere Kaan Yılmaz hayat vermişti. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Kaan Yılmaz, Radyoroll adlı grubuyla müzik yapmaktadır.

Tepeden tırnağa değişti! Hayat Bilgisi'nin Süzmesi Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor

6 YILDIR EKRANLARDAN UZAK

Birçok başarılı projede adını duyuran Kaan Yılmaz, 6 yıldan bu yana ise herhangi bir projede rol almıyor. Yılmaz son olarak 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ve ondan öncesinde Sinem Kobal'la birlikte Gönül İşleri dizisinde boy göstermişti.

Tepeden tırnağa değişti! Hayat Bilgisi'nin Süzmesi Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
Tepeden tırnağa değişti! Hayat Bilgisi'nin Süzmesi Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
Tepeden tırnağa değişti! Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
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Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Tepeden tırnağa değişti! Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor - Haberler Magazin
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