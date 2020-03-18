Tepebaşı ve Yolkonak kardeşlik yolunda Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz ile Tokat-Yolkonak Belediye Başkanı Nurettin Dinç'i ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz ile Tokat-Yolkonak Belediye Başkanı Nurettin Dinç'i ağırladı. Buluşmada Tepebaşı ve Yolkonak'ın, kardeş belediye olması için çalışma başlatılmasına karar verildi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz ile Tokat Yolkonak Belediye Başkanı Nurettin Dinç'i makamında konuk etti.



CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün de bulunduğu buluşmada, Başkan Ataç ve konukları yerel yönetimler üzerine sohbet etti. Ziyarette ayrıca Tepebaşı ve Yolkonak'ın kardeş belediye olması konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ataç konuklarına Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verirken, CHP'li belediyeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Tokatlı misafirler Durmaz ve Dinç de Tepebaşı Belediyesi gibi ülke genelinde örnek bir belediye ile kardeş kent olmaktan ve ortak proje yürütmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.



Buluşma, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA