Tepebaşı Belediyesi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak
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Tepebaşı Belediyesi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Tepebaşı Belediyesi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak

Tepebaşı Belediyesi, Nihal-İsmail Akçura Aşevi ile bu Ramazan ayında da Eskişehirlilerin destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganıyla sıcak yemek ulaştıracak.

Tepebaşı Belediyesi, Nihal-İsmail Akçura Aşevi ile bu Ramazan ayında da Eskişehirlilerin destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganıyla sıcak yemek ulaştıracak.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Ramazan ayında ise "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile faaliyetlerine devam edecek olan Tepebaşı Belediyesi, hayırsever Eskişehirlilerin de destekleriyle iftar sofralarında vatandaşları sıcak yemekle buluşturacak.

"Paylaşmanın huzurunu yaşayacağız"

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da "İftar sofralarında bizim de tuzumuz bulunsun diyen Eskişehirli hayırseverlerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Nihal-İsmail Akçura Aşevimiz aracılığıyla destekte bulunabilirler. Ayrıca evinde yemek yapamayan, dezavantajlı ve dar gelirli vatandaşlarımız için de umut olabilirler. Paylaşmanın huzurunu bu Ramazan ayında da hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetleri hakkında bilgi almak ve destek olmak isteyen vatandaşların Mavi Masa hattından yetkililere ulaşabilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak
Tepebaşı Belediyesi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:52:14. #1.14#
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