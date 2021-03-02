Teoman Sancar neden istifa etti? CHP milletvekili neden istifa etti?
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Teoman Sancar neden istifa etti? CHP milletvekili neden istifa etti?

02.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:53
Teoman Sancar neden istifa etti? CHP milletvekili neden istifa etti?

Denizli CHP Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti. Gazeteci Yalçın Bayer ve Melih Gökçek, bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya attı. Peki, Teoman Sancar neden istifa etti? CHP milletvekili neden istifa etti?

Ankara CHP'deki yeni bir skandal iddialarını konuşuyor. CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine istifa ettiği ileri sürüldü.

TEOMAN SANCAR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili bir açıklama da Melih Gökçek'ten geldi. Sancar'ı istifasıyla ilgili önce kutlayan Gökçek daha sonra bu tweeti silerek "Kutlama mesajımı sildim çünkü Sancar'ın istifası, onurlu bir istifa değilmiş" yazdı. İşte Gökçek'in o tweeti;

"CHP Mv. Teoman Sancar hakkında "Sizi kutluyorum" diye tweet atmıştım. Tweetimi sildim. Çünkü Teoman Sancar'ın istifası onurlu bir istifa değilmiş. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz. Ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi."

Barış Yarkadaş ne demişti?

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı, genç bir kıza tecavüz ettiği iddialarının Canan Kaftancıoğlu tarafından ört bas edilmeye çalıştığını söyleyen Gazeteci Barış Yarkadaş, "Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda" diye konuşmuştu.

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