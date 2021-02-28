Teoman Sancar kimdir, nereli? Haşim Teoman Sancar istifa mı etti, neden istifa etti?

Denizli CHP Milletvekili olan Haşim Teoman Sancar, aynı zamanda Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya üzerinden istifasını duyuran Haşim Teoman Sancar hakkında Haşim Teoman Sancar kimdir, nereli? Haşim Teoman Sancar istifa mı etti, neden istifa etti? sorularının yanıtları merak edildi.