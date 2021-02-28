Teoman Sancar kimdir, nereli? Haşim Teoman Sancar istifa mı etti, neden istifa etti?
Denizli CHP Milletvekili olan Haşim Teoman Sancar, aynı zamanda Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya üzerinden istifasını duyuran Haşim Teoman Sancar hakkında Haşim Teoman Sancar kimdir, nereli? Haşim Teoman Sancar istifa mı etti, neden istifa etti? sorularının yanıtları merak edildi.
Haşim Teoman Sancar kimdir? Denizli CHP Milletvekili Haşim Teoman Sancar aslen nereli? Milli Savunma Komisyonu Üyesi olan Haşim Teoman Sancar'ın hayatı...
HAŞİM TEOMAN SANCAR KİMDİR?
Teoman Sancar 1970, Denizli doğumlu. Baba adı Fikrettin, anne adı Naciye. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancar İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Üyeliği ve Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu. Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.
Haşim Teoman Sancar, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden XXVII. Dönem Denizli Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Savunma Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Sancar, evli ve 2 çocuk babasıdır.
HAŞİM TEOMAN SANCAR İSTİFA MI ETTİ?
CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Daha önce, milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel CHP'den istifa etmişti.