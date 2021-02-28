Teoman Sancar kimdir, nereli? Haşim Teoman Sancar istifa mı etti, neden istifa etti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Teoman Sancar kimdir, nereli? Haşim Teoman Sancar istifa mı etti, neden istifa etti?

28.02.2021 17:22 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:25
Teoman Sancar kimdir, nereli? Haşim Teoman Sancar istifa mı etti, neden istifa etti?

Denizli CHP Milletvekili olan Haşim Teoman Sancar, aynı zamanda Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya üzerinden istifasını duyuran Haşim Teoman Sancar hakkında Haşim Teoman Sancar kimdir, nereli? Haşim Teoman Sancar istifa mı etti, neden istifa etti? sorularının yanıtları merak edildi.

Haşim Teoman Sancar kimdir? Denizli CHP Milletvekili Haşim Teoman Sancar aslen nereli? Milli Savunma Komisyonu Üyesi olan Haşim Teoman Sancar'ın hayatı...

HAŞİM TEOMAN SANCAR KİMDİR?

Teoman Sancar 1970, Denizli doğumlu. Baba adı Fikrettin, anne adı Naciye. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancar İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Üyeliği ve Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu. Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Haşim Teoman Sancar, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden XXVII. Dönem Denizli Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Savunma Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Sancar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

HAŞİM TEOMAN SANCAR İSTİFA MI ETTİ?

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Daha önce, milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel CHP'den istifa etmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Sibel Can İrem Derici Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Mesut Bakkal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Teoman Sancar kimdir, nereli? Haşim Teoman Sancar istifa mı etti, neden istifa etti? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 17:25:34. #1.16#
title