Teoman Demir kimdir? Teoman Demir kaç yaşında, nereli? Teoman Demir'in hayatı

Bir dönemin en ünlü iş adamlarından Teoman Demir, kendine yeni bir hayat kurdu. Yaşadığı ekonomik krizin ardından zor günler yaşayan Teoman Demir, şimdi geçimini küçük bir çiftlikte ürettiği süt ve yumurtaları satarak sağlıyor. Peki, Teoman Demir kimdir? İşte Teoman Demir'in hayatı

TEOMAN DEMİR KİMDİR?

Teodem Deri'nin sahibi Teoman Demir, geçen yıl hayatını kaybeden kuzeni Yavuz Demir'in eşi Anna Demir'le olan ilişkisine sahip çıkıp, bir de üzerine 'Anna ile evleneceğim' açıklaması yapınca magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilk görüş bildiren kişi ise Teoman Bey'in kızı Hande Demir oldu. Demir, "Kızgınım ama babam 60 yaşında bir insan ve ne yapacağına kendisi karar verir" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Şimdi de Teoman Demir'in 10 yıl önce ayrıldığı eski eşi Revan Sadıkoğlu açtı ağzını yumdu gözünü...

YAPTIKLARINA ŞAŞIRMIYORUM

Bugüne kadar hep suskun kalmayı tercih eden Sadıkoğlu; Teoman Bey'den boşandığında kızı Hande Demir'in 11 yaşında olduğunu ve kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi. Sadıkoğlu, "Teoman'ın yaptıklarına artık şaşırmıyorum. Kızımız Hande de şaşırmıyor, alıştı. Çünkü o öyle ya da böyle yaşantısıyla magazinde yer alan bir insan" dedi. Kızı Hande Demir'i çok iyi yetiştirdiğini söyleyen Revan Hanım, "Çok şükür kendisini kurtardı ve evlendi. Babasının ne olduğu belli ama işte yapacak bir şey yok. Kızsa da üzülse de eninde sonunda görüşecekler ne de olsa o babasıdır" dedi. Sözlerine Demir'in ölen kuzeni Yavuz Demir'in kızlarının yaşadıkları üzüntüyü anlatarak devam eden Sadıkoğlu, onların bu olayla ilgili gösterdiği tepkiyi ise şu sözlerle anlattı: "Yavuz'un kızları bu duruma çok üzüldü. Özellikle ölen bir insanın bu şekilde gündeme gelmesine tepki gösterip, 'Babamızı yattığı yerde rahat bırakmıyorlar. Kemikleri sızlıyordur' dediler. Üzüldüler tabii ama onlar Anna'nın Teoman ile olan ilişkilerini 6 ay önce öğrendiklerinde tepki gösterdiler ve Teoman'la tüm ilişkilerini kestiler..."

RUSÇA BİLİYOR DİYE ONU İŞE ALDI

Teoman Bey'in Anna'yla evleneceğine inandığını söyleyen Sadıkoğlu, "Teoman'ın rahatsız olduğu dönemde Anna ona çok iyi bakmış. Rus kadınlarını bilirsiniz, eşlerini çok sahiplenirler. Ama akıllı bir Türk de gidip, bir Rus ile evlenmeyi düşünmez. Onları kınadığım için değil ama bu kadar güzel Türk kızı varken neden yurtdışından birisiyle evlensinler ki..." dedi. Revan Hanım, Anna Demir'in söylediği "Bana Demir ailesinden kimse destek olmadı. Tek başıma kaldım. Maddi zorluk çektim. Bana Teoman sahip çıktı" sözlerine de ateş püskürdü. Eski eş Sadıkoğlu "Yavuz öldüğünde onun tüm parası hastalığı için harcandı. Geri kalan parasını da kızı Didem'e bıraktı. Ancak babası Yavuz ölürken kızlarına "Anna yeni birisiyle evlenip, yuva kurana kadar ona sahip çıkın" diye vasiyet etmişti. Didem de buna hiç ihanet etmedi" dedi. Sonrasında Teoman Bey'in devreye girerek "Anna evde oturmasın Rusça biliyor bize şirkette faydalı olur" dediğini anlatan Revan Hanım, " Onu şirkete aldığında aralarında böyle bir aşk olacağını bilemezdik" diye konuştu.