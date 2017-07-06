Teog Şampiyonlarına Cep Telefonu Hediyesi

SİVAS'ta Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) birinci olan 3 öğrenciye tanesi 3 bin lira değerinde cep telefonu hediye edildi. Kazancılar Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Yusuf Dinler, Hatice Şura Aydoğdu ve Melis Kılıç TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 1'inci oldu. Okul Aile Birliği Başkanlığı öğrencilerin başarısına duyarsız kalmayarak başarılı öğrencilere tanesi yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonu aldı. Öğrencilere telefonlarının verilmesi için okul yönetimi ve okul aile birliği tarafından tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Okul Müdürü Feryat Çevik, Okul Aile Birliği Başkanı Raci Uzundağ, öğretmenler ve öğrencilerin velileri katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "İlimizde TEOG önemli bir sıçrama yaptı. 130 öğrencimiz 120 sorunun 120'sini çözdüler. Büyük bir başarı elde etmiş oldular. Kazancılar Ortaokulumuzda TEOG'da 120 sorunun 120'sini de doğru çözerek 1'inci olan 3 öğrencimiz var. Bunun için Okul Aile Birliği Başkanlığı bir jest yapmış ve kendilerine telefon almış. Okul Aile Birliği'ne teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel düşünce yapmış. Bu cep telefonlarını vereceğiz ama bu telefonlar onları esir etmemeli. Bunu sadece iletişim aracı olarak kullanılmalıdır. Çocuklarımızı telefonların esirinden kurtularak kitap okumalarını tavsiye ediyorum" dedi. Altınsoy daha sonra öğrencilere ödüllerini verdi. TEOG birincisi öğrenciler ise teşekkür etti. - Sivas