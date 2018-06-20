Esra Albayrak, Erdoğan'ın Cezaevinden Kendisine Yazdığı Mektubu İlk Kez Okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, Üsküdar Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Hidiv Kasrı'ndaki mezuniyet törenine katıldı. Burada katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Albayrak, babasının cezaevinden kendisine yazdığı mektubu okudu.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Adeta bir demirci ustası gibi onları örsünüzde döverek işleyen öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız." diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"İmam Hatip Lisesi mezunu olarak, arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Bu sene mezun olan 350 kıymetli arkadaşıma. Çok şanslısınız çünkü Türkiye'nin siyasi hayatından en çok etkilenen okullardan birisinden mezun oluyorsunuz. Fakat bu etkiye rağmen geleneğini hiç bozmadan başarılı çizgisini sürdürmüş bir gelenekten söz ediyorum. Arkadaşlar, başlangıcında merhum Tevfik İleri gibi büyük devlet adamlarımızın olduğu, çok kıymetli Sadettin Ökten hocamız gibi değerli ilim insanlarımızın olduğu bir zincirin son halkalarısınız siz. Bunun farkında olmanızı istiyorum, ve bununla gurur duymanızı istiyorum. İmam Hatip Lisesi mezunu olmak önemli bir sorumluluk. Bu okullarda okuyan öğrenciler geniş bir ufukla Türkiye'ye ve dünyaya bakması gerekir."

"DİLLERE DESTAN BİR DİRENİŞ OLDU"

28 Şubat sürecinde lise ikinci sınıfta olduğunu ve o dönem zorunlu olan Milli Güvenlik derslerine başörtülü olarak girmelerinin yasaklandığını anlatan Albayrak, bir sene boyunca arkadaşlarıyla yasağa karşı ciddi bir şekilde direndiklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: "Gerçekten dillere destan bir direniş olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 10 tane 10. Sınıfın olduğu bir okulda tek direnen sınıf olarak seneyi tamamladık. Fakat takdir edersiniz ki henüz 15 yaşında bir genç için eğitim hakkı ile dini inanç özgürlükleri arasında bir tercih yapmak ve o küçücük bedeni ile devlet aygıtını karşısında bulmak, zaman zaman ruhlarımızı ciddi anlamda hırpalayabiliyordu."

BABASININ KENDİSİNE YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Esra Albayrak, o dönem Pınarhisar Cezaevi'nde bulunan babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak duygularını dile getirdiğini, babasının cevabi mektubunun ise hayatında hep ön açıcı ve hep yön verici olduğunu dile getirdi.

"Kendi şahsımda hepimize ülkenin geleceğine yazıldığına inandığım için paylaşma vaktinin de geldiğine inanıyorum. Benim için taşıması zor bir emanet, sizleri kardeşim bildiğim için müsaadenizle okumak istiyorum." istiyorum diyen Albayrak, babasının mektubunda şu sözlere yer verdiğini aktardı:

"Özüm, sözüm, umudum, canım kızım benim. Duyguların duygumdur. Hissiyatın tercümanımdır çıkışımda, hüznün hüznümdür. Sevgili kızım, günlerin kötüsü olmaz, günlere olumsuzlukları yükleyenler olur, tabii ki bunun aksi de mümkün. Zamana çirkinlikleri veya güzellikleri yükleyenler bizleriz. İşte zararda veya karda olanlar, zamanı kirletenler veya temiz tutanlar değil mi? Canım kızım umudum, amacı büyük olanların hisleri hiçbir zaman bulanık olmamalı. Biliyoruz ki bu yolun sıkıntılı anları var, sıkıntılı veya bulanık anları hislerimizin olgunluğu ile aşacağız. Nefsinizle bir savaş veriyorsunuz, Başaracağınıza Allah'ın izniyle inancım sonsuz.

Kızım sizin gayretiniz, aşkınız, sevdanız hep ne için? Sizin ne içininiz var ya kızım, bunun için sabır, anlam yüklü sabır. Özüm, canım, sen yine net olmalısın, sen yine ilkeli olmalısın. Aydınlığın önünde, karanlığın olduğunu unutma. Sabrın sonu selamettir. Her olanda bir hayır vardır, ibret alın yeter. Bu olaylar sizleri de bizleri de eğitiyor, yetişiyorum. Var ya 'yandım, piştim, oldum' Hayrın da şerrin de olgunluk noktası vardır. Hayrın olgunluk noktası olduktan sonra şer, şerrin olgunluk noktasına ulaştıktan sonra hayır başlar. İnşallah yakındır, seviyorum sizleri."