Tenor Hakan Aysev, Alanya'nın fethinin 800. yılına özel bestelenen "Fetih Marşı"nı yorumladı

Hakan Aysev'in sahnedeki Fetih Marşı performansı

"Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 800 yıl önce fethettiği cennet Alanya'dayız. Gerçekten iyi ki fethetmiş, çünkü Alanya, Türkiye'nin çok önemli ve gerçekten cennet beldelerinden biri. Böyle bir prodüksiyonda olmak, beni hem çok gururlandırdı hem de çok sevindim"

"Gerçekten çok severek söyledim. 800. yıl, söylemesi bile zor. Kutlamak için bir sene boyunca Alanya'da çok güzel projeler yapılacak, konserler verilecek, sergiler açılacak"

ANTALYA - HİLAL UŞTUK - Opera sanatçısı Hakan Aysev, Alanya'nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yılına özel bestelenen "Alanya Fetih Marşı"nın dünya prömiyerini yaptı.

Alanya Belediyesince düzenlenen lansmanda, büyük ilgi gören eseri iki kez seslendiren sanatçı Aysev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 800 yıl önce fethettiği cennet Alanya'dayız. Gerçekten iyi ki fethetmiş, çünkü Alanya, Türkiye'nin çok önemli ve gerçekten cennet beldelerinden biri. Hatta en önemlilerinden birisi diye düşünüyorum. Alanya'yı ben çok severim. Böyle bir prodüksiyonda olmak, beni hem çok gururlandırdı hem de çok sevindim. Bir de seslendirdiğim şarkının dünya prömiyeri ilk kez burada yapıldı ve benim Ankara Üniversitesinden öğrencim, o da ayrı bir gurur benim için, Gürkan Çakıcı besteledi." dedi.

Aysev, tüm izleyenlerin hoşuna giden, güzel bir sahne şovu yaptıklarını kaydederek, "Şarkı zaten inanılmaz. Başta Mehteran coşkusu ile başlayıp bambaşka bir yere gidiyor şarkı. Gerçekten çok severek söyledim. 800. yıl, söylemesi bile zor. Kutlamak için bir sene boyunca Alanya'da çok güzel projeler yapılacak, konserler verilecek, sergiler açılacak. Heyecanla ben de gelip izlemeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı heyecanı da dile getiren sanatçı, "Her taraf kahramanlık hikayeleri ile dolu. Bu topraklar çok değerli. Ben 17 yıla yakın, yurt dışında yaşamış biri olarak, çok özlem duydum. Bu toprakların her tarafı, hepimiz için çok değerli. Çok kanlar akmış, çok emekler verilmiş. Tabii ki aynı heyecanı, her yerde hissediyorum. Alanya, gerçekten Türkiye'de cennetten bir köşe. Burada öğrencimin eserini söylemek, herhalde biraz daha heyecanlandırdı, iyi hissettim." değerlendirmesinde bulundu.

"Umarım bir an önce bir dikkatli ve mesafeli bir şekilde seyircimizle buluşuruz"

Başarılı tenor, pandemi dolayısıyla kültür sanat etkinliklerinin yapılmamasının, sanatçıları maddi anlamda etkilediğine de değinerek, şunları aktardı:

"En çok etkilenenlerin başında herhalde müzisyenler, sanatçılar ve sanatseverler geldi. Yaklaşık bir seneden beri canlı konserlerden kopuğuz. Online konserler yapmak da çok kolay değil. Ben yeni yıl konseri yaptım İstanbul'da. 15 gün evvel de çok önemli bir porselen firmasının 50. yılında konser verdim. O da tüm Türkiye tarafından izlendi. Ama bunlar tek tük konserler. Bunların yanında, çok zor bir dönem geçiren müzisyenlerimiz var. Günlük kazandıkları parayla yaşayan, evlerine geçim kaynağı sağlayan müzisyen arkadaşlarım zor durumdalar. Umarım diğer konulardaki hafif gevşemeler sanatta da olur, çok dikkatli bir şekilde. Tiyatrolar, opera sahneleri ve canlı müzik yapılan yerler çok dikkatli bir şekilde açılır diye düşünüyorum, bir an önce. Çünkü gerçekten zor durumda insanlar."

Kendisinin bu dönemi yeni projelerle değerlendirdiğine işaret eden sanatçı, "Bu süre içinde bir single yaptım. İmtihan, bayağı bir dinlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde kadın şarkıları konserim var. O da online olacak. Onu aynı zamanda bir albüm projesi olarak düşünüyoruz. Bodrum'da bu yaz, umarım her şey iyi giderse, Hakan Aysev Sahne'yi açıyoruz. Orada çok güzel canlı konserler olacak. Bütün Bodrumlu ve Türk sanatseverleri bekliyoruz. Projeler var. Opera sahneleri açıldığında, beni bekleyen iki rol var. Biri 'Palyaço' operası, Ankara Operasından. Diğeri, Mersin Operasından 'Şen Dul' operası. Şen Dul operetinin provalarını yaparken pandemi başladı ve biz bir anda Mersin'den kaçıştık. Umarım bir an önce bir dikkatli ve mesafeli bir şekilde seyircimizle buluşuruz." diye konuştu.

Sanatseverlere saygı ve sevgi dileklerinde bulunan ünlü tenor Aysev, "Sevgiyi unutmasın insanlarımız. Özellikle kendimizle baş başa kaldığımız bu dönemde, sevgiyi ve değer yargılarını unutmayalım. Herkese virüssüz zamanlar diliyorum." temennisinde bulundu.

Alanya Belediyesi kutlamaları yıl boyunca sürdürecek

Alanya Belediyesi, "Sevgi, hoşgörü ve minnetle tam 8 asır" başlığıyla, fethin 800. yılı kutlamaları kapsamında, 2-4 Nisan'da Alanya Kalesi'nde 800. yıl kutlama programı, 19 Nisan'da 800. yıl konseptli Ramazan Etkinlikleri, 19 Nisan'da "3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali"ni başlatacak. Kutlama etkinlikleri, 26 Aralık tarihine kadar, her ay düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

