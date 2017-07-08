Tenis: Wimbledon
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın altıncı gününde, favori tenisçiler fire vermeden yollarına devam etti.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın altıncı gününde, favori tenisçiler fire vermeden yollarına devam etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın altıncı gününde, tek erkekler ve kadınlar kategorilerinde maçlar tamamlandı.
Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 3 numaralı seribaşı Roger Federer, son 16 tenisçi arasına adını yazdırdı. Sırp tenisçi Djokovic, Letonyalı Ernests Gulbis karşısında zorlanmadı ve rakibini 3-0 mağlup etti. İsviçreli Federer de Alman Mischa Zverev'i 3-0 yenerek, dördüncü tura kaldı.
6 numaralı seribaşı Kanadalı tenisçi Milos Raonic ise karşılıklı sayılarla geçen mücadelede İspanyol Albert Ramos-Vinolas'ı 3-0'lık skorla geçti.
Bulgar Grigor Dimitrov, İsrailli rakibi Dudi Sela karşısında 2-0 öndeyken, İsrailli tenisçinin çekilmesiyle üst tura çıktı.
1 numara Kerber dördüncü turda
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Angelique Kerber ve 5 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki de zorlanmalarına rağmen dördüncü tura yükseldi.
Alman tenisçi Kerber, ABD'li Shelby Rogers karşısında, Danimarkalı Wozniacki ise Estonyalı Anett Kontaveit önünde 2-1 galip gelerek tur atladı.
Turnuvada 7 numaralı seribaşı Rus tenisçi Svetlana Kuznetsova, Sloven Polona Hercog'u rahat bir oyunla 2-0 yendi.
Wimbledon'a pazar arası
Wimbledon'da maçlara yarın ara verilecek.
Müsabakalar pazartesi günü tek erkekler ve kadınlar dördüncü tur mücadeleleriyle devam edecek.
Günün sonuçları
Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:
Kadınlar:
Agnieszka Radwanska (Polonya) (9) -Timea Bacsinsky (İsviçre) (19): 2-1 (3-6, 6-4, 6-1)
Caroline Wozniacki (Danimarka) (5) - Anett Kontaveit (Estonya): 2-1 (3-6, 7-6, 6-2)
Garbine Muguruza (İspanya) (14) - Sorana Cristea (Romanya): 2-0 (6-2, 6-2)
Angelique Kerber (Almanya) (1) - Shelby Rogers (ABD) : 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
Svetlana Kuznetsova (Rusya) (7) - Polona Hercog (Slovenya): 2-0 (6-4, 6-0)
Erkekler:
Roger Federer (İsviçre) (3) - Mischa Zverev (Almanya): 3-0 (7-6, 6-4, 6-4)
Dominic Thiem (Avusturya) (8) - Jared Donaldson (ABD): 3-0 (7-5, 6-4, 6-2)
Novak Djokovic (Sırbistan) (2) - Ernests Gulbis (Letonya): 3-0 (6-4, 6-1, 7-6)
Milos Raonic (Kanada) (6) - Albert Ramos-Vinolas (İspanya): 3-0 (7-6, 6-4, 7-5)
Sam Querrey (ABD) - Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (12): 3-2 (6-2, 3-6, 7-6, 1-6, 7-5)
Alexander Zverev (Almanya) (10) - Sebastian Ofner (Avusturya): 3-0 (6-4, 6-4, 6-2)
Thomas Berdych (Çekya) (11) - David Ferrer (İspanya): 3-0 (6-3, 6-4, 6-3)
Adrian Mannarino (Fransa) - Gael Monfils (Fransa) (15): 3-2 (7-6, 4-6, 5-7, 6-3, 6-2)
Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (13) - Dudi Sela (İsrail): 2-0 (6-1, 6-1, Sela son set öncesi çekildi)