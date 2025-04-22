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Temu yasaklandı mı?

Temu yasaklandı mı?
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Temu yasaklandı mı sorusu, Türkiye'de e-ticaret kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Çin merkezli alışveriş platformu Temu'nun Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulacağı iddiaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, Temu yasaklandı mı? Temu Türkiye'de faaliyet göstermeye devam edecek mi?

Son günlerde hızla yayılan söylentilere karşılık olarak Ticaret Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama geldi. Temu yasaklandı mı sorusuna yanıt arayanlar için detaylar netleşti. Bakanlık, Temu ile ilgili herhangi bir yasaklama kararı olmadığını duyurdu. Peki, Temu yasaklandı mı?

TEMU YASAKLANDI MI?

akanlık tarafından yapılan açıklamada, Temu'nun Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama kararı alınmadığı belirtildi. Bu açıklama, Temu yasaklandı mı tartışmalarına son noktayı koydu. 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında, Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarının yerel temsilcilik açması zorunlu hale getirildi.

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TEMU TÜRKİYE'NİN UYARILARINI DİKKATE ALMADI

Ticaret Bakanlığı'nın 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetem ve Denetim Yönetmeliği' 1 Nisan 2025'te yürürlüğe girmişti. Yönetmelikle, e-İthalat yoluyla ülkeye giren ürünlerin sağlık açısından kontrolünün yapılması ile tüketici haklarının korunması amaçlanıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin söz konusu platformlara bilgilendirme yapmasına rağmen, TEMU ve benzeri şirketler temsilcilik açma yolunda bir girişimde bulunmadı, Türkiye'nin uyarılarını dikkate almadı. Bu nedenle 1 Nisan sonrasında temsilcilik atamayanların tespitine yönelik çalışma yürütülürken, yönetmeliğe uymayanlara erişim engeli uygulanacağı açıklandı.

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