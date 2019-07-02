Temmuz ayında insan boyunu aşan kar kütleleri arasında yürüyüş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sat Gölleri bölgesinde temmuz ayına rağmen insan boyunu aşan kar kütleleri arasında doğa yürüyüşü yapıldı.

Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü üyeleri, her hafta bölgenin ayrı güzelliklerini gezerken, bu hafta da rotalarını Sat Gölleri bölgesine çevirdi. İlçe dışından gelen misafirlerle bölgeye giden doğa tutkunları, bölgede hala duran 4 metrelik kar kütleleri karşında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bir günlük kamp kuran grup, ilk kez temmuzda böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade ettiler.

Dağcılara rehberlik yapan TDF Yaz Kış Lider Belgeli Kahraman Aytan, her hafta olduğu gibi yine doğa turuna devam ettiklerini söyledi. Aytan, "İstanbul gibi yerlerden gelen misafirlerimizle beraber, çok merak ettikleri Sat Gölleri bölgesine gittik. Bu sefer çok farklı bir şey oldu. Temmuz ayına rağmen 4 metre boyunda kar kütleleri duruyor. Bunu normalde kış aylarında bile batıda görmeyen misafirlerimiz, manzara karşısında şaşırıp kaldı. Manzarayı bu şekil gören misafirler, yoğun ilgi göstererek hem orayı fotoğrafladılar hem de bir doğası olan bölgede 4 mevsimi bir arada yaşadı. Bizde bu anı kaçırmamak için her yeri fotoğrafladık" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA